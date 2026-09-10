Enrollado de paja se convierte en fuente de ingresos para pobladores en Dong Thap
Bajo el sol abrasador tras la cosecha, las personas que se dedican al enrollado de paja siguen trabajando sin descanso en los arrozales de la provincia survietnamita de Dong Thap. Cada temporada de cosecha les proporciona una fuente de ingresos bastante estable.
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