Sociedad
La máquina trabaja continuamente, recogiendo y enrollando la paja seca en pacas. Foto: Hong Thai – VNA
La máquina trabaja continuamente, recogiendo y enrollando la paja seca en pacas. Foto: Hong Thai – VNA
Cada paca de paja pesa entre 20 y 30 kg. Foto: Hong Thai – VNA
Cada paca de paja pesa entre 20 y 30 kg. Foto: Hong Thai – VNA
La paja es enrollada por la máquina en los campos de arroz tras la cosecha. Foto: Hong Thai – VNA
La paja es enrollada por la máquina en los campos de arroz tras la cosecha. Foto: Hong Thai – VNA
Las pacas de paja quedan ordenadamente agrupadas en el campo. Foto: Hong Thai – VNA
Las pacas de paja quedan ordenadamente agrupadas en el campo. Foto: Hong Thai – VNA
Los trabajadores reorganizan la paja sobre el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Los trabajadores reorganizan la paja sobre el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Las pacas de paja son transportadas y cargadas en el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Las pacas de paja son transportadas y cargadas en el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Se transporta la paja para reunirla y cargarla en el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Se transporta la paja para reunirla y cargarla en el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Transportan las pacas de paja y las cargan en el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Transportan las pacas de paja y las cargan en el vehículo. Foto: Hong Thai – VNA
Las pacas de paja se colocan cuidadosamente para garantizar el máximo aprovechamiento de la capacidad de carga. Foto: Hong Thai – VNA
Las pacas de paja se colocan cuidadosamente para garantizar el máximo aprovechamiento de la capacidad de carga. Foto: Hong Thai – VNA
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Enrollado de paja se convierte en fuente de ingresos para pobladores en Dong Thap

Bajo el sol abrasador tras la cosecha, las personas que se dedican al enrollado de paja siguen trabajando sin descanso en los arrozales de la provincia survietnamita de Dong Thap. Cada temporada de cosecha les proporciona una fuente de ingresos bastante estable.

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