Metro y transporte público abren nuevos espacios de desarrollo para Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La ampliación de la red de metro y el desarrollo del transporte público mediante el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD) están abriendo nuevos espacios de crecimiento urbano para Ciudad Ho Chi Minh, que prioriza ocho líneas con una longitud total de 255 kilómetros para 2030.



La ciudad incorporó dos nuevas líneas a la lista prioritaria para el período 2026-2030, elevando a ocho el número de líneas previstas, con 255 kilómetros en total, 55 más que la meta establecida en la Resolución 09-NQ/TW del Buró Político. Para cumplir este objetivo se requieren soluciones innovadoras que permitan movilizar recursos y acelerar la ejecución.



Hasta ahora, la metrópolis ha iniciado tres de los seis proyectos contemplados en la lista anterior. La meta es completar 255 kilómetros de metro para 2030 y alcanzar 532 kilómetros en 2035.



El doctor Ngo Viet Nam Son, presidente de NgoViet Architects & Planners, consideró que se trata de una meta muy ambiciosa: la línea Ben Thanh-Suoi Tien, de 19,7 kilómetros, tardó casi 20 años en completarse, mientras que ahora se pretende construir 255 kilómetros en menos de una década.



El doctor Huynh Van Sinh, de la Academia de Funcionarios de Ciudad Ho Chi Minh, advirtió que la planificación del suelo, la redistribución de la población y la liberación de terrenos deben avanzar en paralelo con la infraestructura para evitar nuevos retrasos.



El Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh ha encargado elaborar un plan detallado para las ocho líneas prioritarias hasta 2030 y acelerar la definición de sus trazados, estaciones y zonas de desarrollo urbano según el modelo TOD.



Según Nam Son, hasta ahora la planificación del metro se ha centrado principalmente en la conectividad del transporte, sin incorporar el enfoque TOD en la selección de trazados y estaciones. En la nueva etapa, este modelo debe desarrollarse paralelamente al metro para convertir las líneas en nuevos ejes de desarrollo urbano.



El experto propuso coordinar desde una etapa temprana los sectores de planificación, transporte, finanzas, tierras, construcción y medio ambiente para optimizar el uso del suelo, la liberación de terrenos y los recursos.



Asimismo, planteó desarrollar un sistema integrado de planificación digital y aprovechar el aumento del valor del suelo generado por la infraestructura para reinvertir en transporte público, carreteras, espacios públicos y servicios urbanos.



Para alcanzar los 255 kilómetros de metro en 2030, Ciudad Ho Chi Minh prevé combinar diversas fuentes de financiación, incluidos los presupuestos central y municipal, la inversión pública, las asociaciones público-privadas (PPP) y otros recursos legales.



En este esquema, el TOD constituye un mecanismo clave para combinar recursos públicos y privados. El Estado se encarga de la expropiación, compensación, reasentamiento, renovación urbana y creación de suelo limpio, mientras el sector privado desarrolla viviendas, comercio y servicios en torno a las estaciones. La diferencia de valor del suelo generada por la infraestructura puede recuperarse para reinvertir en la propia red de metro.



La nueva Ley de Desarrollo Urbano también proporciona una base jurídica para desarrollar el modelo TOD y permite al Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh establecer políticas específicas para estas zonas, facilitando el aprovechamiento del valor del suelo para financiar nuevamente la infraestructura.



Además, la ciudad podrá movilizar recursos mediante bonos municipales, bonos para proyectos e infraestructuras y bonos verdes, mientras que los procedimientos para atraer inversores estratégicos se han simplificado.



Huynh Van Sinh advirtió que la planificación TOD debe integrarse con el Plan de Ciudad Ho Chi Minh 2021-2030, con visión hasta 2050, evitando una planificación fragmentada por líneas. La combinación del metro y TOD podría ampliar los espacios de desarrollo a lo largo de los corredores ferroviarios y crear nuevos polos urbanos en Thu Duc, Binh Chanh, Hoc Mon y Cu Chi, conectados con las antiguas localidades de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau./.

VNA