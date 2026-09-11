Provincia de Quang Tri amplía la búsqueda de restos de mártires de guerra

Quang Tri, Vietnam (VNA) - En el marco de la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restosde mártires de guerra”, las fuerzas del Mando Militar de la provincia vietnamita de Quang Tri hallaron el 10 de septiembre los restos de cinco mártires en la comuna de Dan Hoa y el barrio de Quang Tri.



En una zona de bosques de melaleuca de la aldea de Bai Dinh, comuna de Dan Hoa, el Equipo de Búsqueda y Recuperación de Restos de Mártires de Guerra No. 1 amplió las labores sobre los terrenos de un antiguo cementerio y localizó cuatro osamentas junto con numerosos objetos.



Según el Mando Militar de Quang Tri, desde principios de septiembre se han localizado ocho osamentas en Bai Dinh. El lugar fue antiguamente un cementerio donde se enterraba a soldados vietnamitas que habían combatido y fallecido en Laos.



También el 10 de septiembre, en el barrio de Quang Tri, el Equipo No. 2 encontró otra osamenta, desplazada por una explosión de bomba y con numerosos huesos fragmentados. Entre los objetos asociados había sandalias de caucho, una máscara antigás deteriorada, la tapa de una cantimplora, una correa de fusil y munición de 12,7 mm.



Desde el 10 de agosto, solo en el barrio de Quang Tri se han contabilizado 27 restos de mártires, correspondientes a cinco enterramientos colectivos.



Hasta el momento, no se ha podido determinar la identidad ni el lugar de origen de los fallecidos. Las osamentas y objetos asociados son conservados conforme a las normas para su investigación, cotejo y verificación, y reciben los cuidados y homenajes correspondientes.



Estos hallazgos aportan nuevos datos sobre quienes combatieron y murieron por la independencia y la libertad de la Patria y alientan a las fuerzas de búsqueda a continuar localizando a los compañeros que aún permanecen en los antiguos campos de batalla. La labor contribuye a cumplir los objetivos de la “Campaña de 500 días y noches”, responder a las expectativas de los familiares y preservar la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes hicieron sacrificios por el país./.

VNA