Procesan por presunto soborno a un alto funcionario de provincia norvietnamita de Phu Tho

Hanoi (VNA) – La Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública ha decidido procesar a Nguyen Huy Ngoc, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho y exdirector del Departamento de Salud y del Hospital General provincial, así como a Le Dinh Thanh Son, director del Hospital General provincial, por presunta recepción de cuantiosos sobornos en un caso relacionado con Viet My Medical Investment JSC, tras la ampliación de la investigación.



Según el Ministerio de Seguridad Pública, su Agencia de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Económicos y de Contrabando (C03) está investigando un caso relacionado con violaciones de las normas contables con graves consecuencias, contrabando y recepción de sobornos en Viet My Medical Investment JSC y en organismos y localidades vinculados.



En el marco de la ampliación de la investigación, los días 3 y 10 de septiembre, la agencia emitió las decisiones de procesamiento contra Le Dinh Thanh Son y Nguyen Huy Ngoc, así como órdenes de detención provisional y de registro, por el delito de recepción de sobornos, previsto en la Cláusula 4 del Artículo 354 del Código Penal, por presuntamente haber recibido grandes sumas de dinero en concepto de sobornos.



Tras obtener la aprobación de la Fiscalía Popular Suprema, la C03 ejecutó las decisiones de procesamiento y las órdenes correspondientes contra Le Dinh Thanh Son y Nguyen Huy Ngoc de conformidad con la legislación vigente.



La agencia continúa las investigaciones para esclarecer la magnitud del caso, así como el papel y los presuntos actos delictivos de los acusados y otras personas relacionadas. Asimismo, amplía las pesquisas para determinar plenamente la naturaleza del caso y recuperar los bienes del Estado.



Anteriormente, en relación con este caso, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública había procesado al viceministro de Salud, Tran Van Thuan, por el delito de recepción de sobornos, por presuntamente haber recibido una gran suma de dinero./.

VNA