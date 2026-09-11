Política

Presidente parlamentario vietnamita concluye su visita oficial a Mongolia

La visita de Tran Thanh Man a Mongolia refuerza los vínculos parlamentarios y económicos y busca elevar el comercio bilateral a 200 millones de dólares.

Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, concluye su visita oficial a Mongolia. (Foto: VNA)
Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, concluye su visita oficial a Mongolia. (Foto: VNA)

Ulán Bator (VNA)– El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con la delegación vietnamita de alto nivel, partieron hoy de Ulán Bator, concluyendo con éxito su visita oficial a Mongolia.

Durante la visita, el dirigente vietnamita se reunió con el primer ministro Nyam-Osor Uchral y mantuvo conversaciones con su homólogo mongol Sandag Byambatsogt.

Ambas partes realizaron un amplio intercambio sobre las relaciones bilaterales y acordaron mantener los contactos de alto nivel y a todos los niveles, así como aplicar eficazmente los compromisos y acuerdos alcanzados, especialmente la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Integral Vietnam-Mongolia.

Los dos países acordaron reforzar el papel de los órganos legislativos en la conexión de ambas economías y crear un marco jurídico favorable para ampliar la cooperación entre Gobiernos y empresas, con el objetivo de elevar pronto el comercio bilateral a 200 millones de dólares.

Abogaron por ampliar los mercados para productos de ventaja, impulsar la firma de un nuevo acuerdo de promoción y protección de inversiones, intensificar la promoción de inversiones y fortalecer la cooperación en transporte, logística, turismo, educación, cultura e intercambios entre los pueblos.

Thanh Man destacó la determinación de situar la cooperación económica y comercial a la altura de las excelentes relaciones políticas entre ambos países y afirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam está dispuesta a eliminar obstáculos y perfeccionar el marco institucional para promover la cooperación.

Con motivo de la visita, Thanh Man y Sandag Byambatsogt firmaron un memorando de cooperación entre ambas Asambleas Nacionales y presenciaron la firma de otro memorando entre las oficinas parlamentarias de los dos países.

En Ulán Bator, el titular vietnamita recibió al presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Mongolia – Vietnam, J. Bayarmaa; visitó la Escuela Intermedia N.º 14 Presidente Ho Chi Minh, símbolo vivo de la tradicional amistad Vietnam-Mongolia; y se reunió con funcionarios de la Embajada y la comunidad vietnamita en Mongolia.

Con actividades prácticas y sustantivas, la visita oficial de Tran Thanh Man a Mongolia concluyó con éxito, contribuyendo a consolidar la confianza política, profundizar los vínculos entre los dos órganos legislativos y concretar las grandes orientaciones de la Asociación Integral Vietnam-Mongolia en programas de cooperación específicos, llevando la tradicional amistad bilateral hacia una relación cada vez más profunda, eficaz y sostenible./.

VNA
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