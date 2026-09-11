Resolución 23 abre nueva etapa para movilizar recursos de vietnamitas en el extranjero

Nueva York (VNA) - La promulgación de la Resolución Nº 23-NQ/TW, de fecha 2 de agosto de 2026, por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero no solo hereda las políticas destinadas a fortalecer la gran unidad nacional, sino que también abre una nueva etapa para aprovechar con mayor eficacia los recursos de la comunidad connacional en el exterior al servicio de la construcción y defensa de la Patria.

En declaraciones a reporteros de la Agencia vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York, Le Thi Kim Anh, experta internacional en presupuestos, finanzas y digitalización de sistemas de gobernanza, valoró que la Resolución 23 representa un avance significativo en la percepción del Partido y el Estado respecto a la comunidad de más de 6,5 millones de vietnamitas que viven, estudian y trabajan en numerosos países y territorios.

Según la experta, la Resolución reafirma que los vietnamitas en el extranjero son una parte inseparable de la comunidad nacional vietnamita y, al mismo tiempo, subraya que constituyen un importante recurso estratégico para el desarrollo del país en la nueva etapa.

En el contexto de los esfuerzos de Vietnam por impulsar la transformación digital, la ciencia y tecnología, la innovación, el crecimiento verde y una integración más profunda en las cadenas globales de valor, la Resolución 23 refleja un cambio significativo de enfoque. Si anteriormente la prioridad era reunir, movilizar y fortalecer los vínculos de la comunidad, ahora se plantea crear mecanismos que permitan a los vietnamitas en el extranjero participar y contribuir de manera más sustantiva, organizada y eficaz al desarrollo nacional.

Kim Anh consideró que este constituye un avance de carácter innovador, al reconocer a los vietnamitas en el exterior no solo como una comunidad que debe ser movilizada, sino también como parte de los recursos nacionales.

En particular, ámbitos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, las energías renovables, las finanzas verdes, la economía circular, la salud digital y la educación de alta calidad requieren recursos humanos altamente cualificados, experiencia en gestión y capacidad de conexión internacional.

La especialista calificó que la comunidad vietnamita en el extranjero, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos, cuenta con numerosos intelectuales, científicos, ingenieros, especialistas tecnológicos, médicos, abogados, expertos financieros, empresarios y directivos que trabajan en universidades, institutos de investigación, empresas tecnológicas, instituciones financieras y organizaciones internacionales. Se trata de un recurso con importantes conocimientos especializados, experiencia y redes internacionales.

Sin embargo, Le Thi Kim Anh puntualizó que el deseo de contribuir a la Patria solo podrá traducirse en resultados concretos si existen mecanismos de conexión claros, profesionales y sostenibles.

Es necesario establecer canales de conexión sustantivos y transparentes, con organismos responsables claramente definidos, así como construir una base de datos actualizada de expertos, intelectuales y empresarios vietnamitas en el extranjero por sectores, territorios y áreas de especialización.

De este modo, los recursos de la comunidad podrán movilizarse no solo para tareas de asesoramiento, sino también para investigación, formación, transferencia tecnológica, apoyo a la gestión, promoción de inversiones, desarrollo de mercados y perfeccionamiento de políticas, enfatizó.

Kim Anh subrayó que la Resolución 23 no solo reafirma la posición de los vietnamitas en el extranjero dentro del gran bloque de unidad nacional, sino que también abre nuevos espacios para sus contribuciones.

Convertir sus sentimientos hacia la Patria en conocimientos, tecnología, inversiones, iniciativas y conexiones internacionales contribuirá a que Vietnam avance con mayor rapidez y sostenibilidad en la nueva era, concluyó./.