Vietnam e India impulsan una nueva etapa de cooperación sustantiva



Hanoi (VNA) – La participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la XVIII Cumbre de los BRICS y sus actividades bilaterales en India, previstas para los días 12 y 13 de septiembre, contribuirán a imprimir un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambos países, en un contexto en el que los vínculos bilaterales continúan desarrollándose de manera amplia, sustantiva y eficaz.



Relaciones bilaterales sólidas y amplias



Vietnam e India comparten una amistad tradicional de larga data, cultivada y desarrollada continuamente por generaciones de dirigentes de ambos países. Las dos naciones establecieron relaciones diplomáticas el 7 de enero de 1972, abriendo un nuevo capítulo en su amistad y cooperación.



La relación se ha visto fortalecida por las afinidades ideológicas entre el Presidente Ho Chi Minh y Mahatma Gandhi, así como por la estrecha y leal amistad entre Ho Chi Minh y Jawaharlal Nehru, el primer ministro de India. Estos vínculos sentaron una base sólida para las relaciones bilaterales y permitieron a ambos pueblos avanzar juntos a través de los avatares de la historia.



Los dos países se brindaron un firme apoyo y asistencia mutuos durante sus luchas por la independencia nacional y, posteriormente, en los procesos de reconstrucción, renovación y desarrollo socioeconómico.



Las relaciones bilaterales han avanzado de manera constante a través de importantes hitos, entre ellos la Declaración Conjunta sobre el Marco de Cooperación Integral para el siglo XXI, suscrita en mayo de 2003; el establecimiento de la Asociación Estratégica en julio de 2007, y su elevación a Asociación Estratégica Integral en septiembre de 2016.



La relación alcanzó un nuevo nivel en mayo de 2026, durante la visita de Estado a India del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, cuando ambas partes acordaron elevar los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral Reforzada, bajo el espíritu de “visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustantiva”, inaugurando una nueva etapa de desarrollo de las relaciones entre los dos países.



Asimismo, acordaron esforzarse por alcanzar un comercio bilateral equilibrado y sostenible de 25 mil millones de dólares para 2030 y eliminar las barreras comerciales para facilitar el acceso a los mercados.



Durante la última década, India ha sido uno de los principales socios estratégicos integrales de Vietnam en la región. Ambas partes disfrutan de un alto nivel de confianza política, comparten numerosos intereses estratégicos y cuentan con una larga tradición de vínculos culturales y contactos entre sus pueblos.



Por su parte, Vietnam constituye un importante socio de India en el marco de la política india de Actuar hacia el Este y en la región del Indo-Pacífico, sobre la base de intereses comunes y de la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. Estos elementos constituyen importantes pilares para impulsar aún más las relaciones bilaterales de manera más sólida, eficaz y profunda, aprovechando plenamente el potencial y las fortalezas de ambos países.



En la última década, desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral, la confianza política se ha consolidado, la cooperación en defensa y seguridad se ha convertido en un pilar estratégico y los vínculos económicos, comerciales y de inversión han seguido creciendo.



Actualmente, India es el octavo socio comercial más importante de Vietnam, mientras que Vietnam ocupa el quinto lugar entre los socios de India en la ASEAN. El comercio bilateral se triplicó con creces, al pasar de 5,4 mil millones de dólares en 2016 a 16,46 mil millones en 2025. En los primeros siete meses de 2026, alcanzó los 11,78 ,oñ millones de dólares, un aumento interanual del 28,4%.



Hasta junio de 2026, India contaba con 524 proyectos de inversión válidos en Vietnam, con un capital total de 1,18 milmillones de dólares, ocupando el puesto 26 entre los 154 países y territorios con inversiones en el país del Sudeste Asiático. Por su parte, Vietnam tenía, hasta marzo de 2026, 30 proyectos de inversión en India, con un capital total cercano a los 150,5 millones de dólares, entre ellos la planta de fabricación de vehículos eléctricos del grupo Vingroup en el estado de Tamil Nadu.



La cooperación también ha avanzado en ciencia y tecnología, educación y formación, cultura e intercambios entre los pueblos. Cerca de 500.000 visitantes indios viajaron a Vietnam durante el primer semestre de 2026, un incremento interanual del 45,5%. India continúa otorgando a Vietnam cerca de 200 becas de corto y largo plazo cada año y apoyando la conservación y restauración de las torres Cham del santuario de My Son, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ubicado en la ciudad central de Da Nang.



La colaboración en ciencia y tecnología ha cobrado un nuevo impulso en diversos ámbitos acordes con las necesidades de ambos países, en particular la innovación, la robótica, las empresas emergentes, la energía nuclear y la biotecnología.



En los foros multilaterales, Vietnam e India también han mantenido una estrecha coordinación y se han apoyado mutuamente, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y de los mecanismos regionales liderados por la ASEAN.



Hacia una Asociación Estratégica Integral Reforzada más sustantiva



El embajador de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, Trinh Minh Manh, afirmó que la visita de trabajo del primer ministro Le Minh Hung se produce poco después de la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a India en mayo y en un momento en que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva etapa.



Los encuentros del jefe del Gobierno vietnamita con los dirigentes indios al margen de la Cumbre de los BRICS ofrecerán una importante oportunidad para avanzar en la implementación de los acuerdos y consensos alcanzados por los dirigentes de alto nivel, señaló.



La prioridad inmediata consiste en imprimir un mayor impulso a la cooperación económica, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030, al tiempo que se facilita aún más el acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados y se promueve la inversión bilateral, afirmó Manh.



Existe todavía un amplio margen para que ambas partes generen nuevos motores de crecimiento en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, semiconductores, productos farmacéuticos, minerales críticos y energía, sectores que responden a las necesidades de desarrollo de Vietnam y a las crecientes fortalezas de India, añadió.



El diplomático expresó su expectativa de que los dos países intensifiquen aún más la conectividad en materia de infraestructura, aviación, logística y cadenas de suministro, contribuyendo a vincular más estrechamente la cooperación económica con el elevado nivel de confianza política existente entre ambas naciones./.



VNA