Vietnam e India impulsan una nueva etapa de cooperación sustantiva

Hanoi (VNA) – La participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la XVIII Cumbre de los BRICS y sus actividades bilaterales en India, previstas para los días 12 y 13 de septiembre, contribuirán a imprimir un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambos países, en un contexto en el que los vínculos bilaterales continúan desarrollándose de manera amplia, sustantiva y eficaz.
Relaciones bilaterales sólidas y amplias
Vietnam e India comparten una amistad tradicional de larga data, cultivada y desarrollada continuamente por generaciones de dirigentes de ambos países. Las dos naciones establecieron relaciones diplomáticas el 7 de enero de 1972, abriendo un nuevo capítulo en su amistad y cooperación.
La relación se ha visto fortalecida por las afinidades ideológicas entre el Presidente Ho Chi Minh y Mahatma Gandhi, así como por la estrecha y leal amistad entre Ho Chi Minh y Jawaharlal Nehru, el primer ministro de India. Estos vínculos sentaron una base sólida para las relaciones bilaterales y permitieron a ambos pueblos avanzar juntos a través de los avatares de la historia.
Los dos países se brindaron un firme apoyo y asistencia mutuos durante sus luchas por la independencia nacional y, posteriormente, en los procesos de reconstrucción, renovación y desarrollo socioeconómico.
Las relaciones bilaterales han avanzado de manera constante a través de importantes hitos, entre ellos la Declaración Conjunta sobre el Marco de Cooperación Integral para el siglo XXI, suscrita en mayo de 2003; el establecimiento de la Asociación Estratégica en julio de 2007, y su elevación a Asociación Estratégica Integral en septiembre de 2016.
La relación alcanzó un nuevo nivel en mayo de 2026, durante la visita de Estado a India del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, cuando ambas partes acordaron elevar los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral Reforzada, bajo el espíritu de “visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustantiva”, inaugurando una nueva etapa de desarrollo de las relaciones entre los dos países.
Asimismo, acordaron esforzarse por alcanzar un comercio bilateral equilibrado y sostenible de 25 mil millones de dólares para 2030 y eliminar las barreras comerciales para facilitar el acceso a los mercados.
Durante la última década, India ha sido uno de los principales socios estratégicos integrales de Vietnam en la región. Ambas partes disfrutan de un alto nivel de confianza política, comparten numerosos intereses estratégicos y cuentan con una larga tradición de vínculos culturales y contactos entre sus pueblos.
Por su parte, Vietnam constituye un importante socio de India en el marco de la política india de Actuar hacia el Este y en la región del Indo-Pacífico, sobre la base de intereses comunes y de la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. Estos elementos constituyen importantes pilares para impulsar aún más las relaciones bilaterales de manera más sólida, eficaz y profunda, aprovechando plenamente el potencial y las fortalezas de ambos países.
En la última década, desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral, la confianza política se ha consolidado, la cooperación en defensa y seguridad se ha convertido en un pilar estratégico y los vínculos económicos, comerciales y de inversión han seguido creciendo.
Actualmente, India es el octavo socio comercial más importante de Vietnam, mientras que Vietnam ocupa el quinto lugar entre los socios de India en la ASEAN. El comercio bilateral se triplicó con creces, al pasar de 5,4 mil millones de dólares en 2016 a 16,46 mil millones en 2025. En los primeros siete meses de 2026, alcanzó los 11,78 ,oñ millones de dólares, un aumento interanual del 28,4%.
Hasta junio de 2026, India contaba con 524 proyectos de inversión válidos en Vietnam, con un capital total de 1,18 milmillones de dólares, ocupando el puesto 26 entre los 154 países y territorios con inversiones en el país del Sudeste Asiático. Por su parte, Vietnam tenía, hasta marzo de 2026, 30 proyectos de inversión en India, con un capital total cercano a los 150,5 millones de dólares, entre ellos la planta de fabricación de vehículos eléctricos del grupo Vingroup en el estado de Tamil Nadu.
La cooperación también ha avanzado en ciencia y tecnología, educación y formación, cultura e intercambios entre los pueblos. Cerca de 500.000 visitantes indios viajaron a Vietnam durante el primer semestre de 2026, un incremento interanual del 45,5%. India continúa otorgando a Vietnam cerca de 200 becas de corto y largo plazo cada año y apoyando la conservación y restauración de las torres Cham del santuario de My Son, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ubicado en la ciudad central de Da Nang.
La colaboración en ciencia y tecnología ha cobrado un nuevo impulso en diversos ámbitos acordes con las necesidades de ambos países, en particular la innovación, la robótica, las empresas emergentes, la energía nuclear y la biotecnología.
En los foros multilaterales, Vietnam e India también han mantenido una estrecha coordinación y se han apoyado mutuamente, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y de los mecanismos regionales liderados por la ASEAN.
Hacia una Asociación Estratégica Integral Reforzada más sustantiva
El embajador de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, Trinh Minh Manh, afirmó que la visita de trabajo del primer ministro Le Minh Hung se produce poco después de la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a India en mayo y en un momento en que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva etapa.
Los encuentros del jefe del Gobierno vietnamita con los dirigentes indios al margen de la Cumbre de los BRICS ofrecerán una importante oportunidad para avanzar en la implementación de los acuerdos y consensos alcanzados por los dirigentes de alto nivel, señaló.
La prioridad inmediata consiste en imprimir un mayor impulso a la cooperación económica, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030, al tiempo que se facilita aún más el acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados y se promueve la inversión bilateral, afirmó Manh.
Existe todavía un amplio margen para que ambas partes generen nuevos motores de crecimiento en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, semiconductores, productos farmacéuticos, minerales críticos y energía, sectores que responden a las necesidades de desarrollo de Vietnam y a las crecientes fortalezas de India, añadió.
El diplomático expresó su expectativa de que los dos países intensifiquen aún más la conectividad en materia de infraestructura, aviación, logística y cadenas de suministro, contribuyendo a vincular más estrechamente la cooperación económica con el elevado nivel de confianza política existente entre ambas naciones./.
Ver más
Máximo dirigente de Vietnam realiza visita a Francia
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de su visita oficial a Francia, durante la cual ambos acordaron profundizar la cooperación estratégica entre los dos países.
Embajador indio: Visita del primer ministro vietnamita reviste gran importancia
El embajador indio en Vietnam destaca la importancia de la visita del primer ministro Le Minh Hung a India para fortalecer la asociación bilateral y contribuir a la Cumbre de los BRICS 2026.
Argelia apuesta por fortalecer los vínculos empresariales con Vietnam
Argelia y Vietnam buscan acelerar los compromisos bilaterales y fortalecer la conexión empresarial, con nuevas oportunidades en comercio, inversión, energía, agricultura y biotecnología.
Vietnam y Bulgaria impulsan cooperación parlamentaria
Vietnam y Bulgaria acuerdan reforzar la cooperación parlamentaria y convertir la Asociación Estratégica en resultados concretos en diversos ámbitos.
Diplomacia local impulsa la innovación y el crecimiento sostenible
Ciudad Ho Chi Minh reúne a representantes de más de 20 países para promover la diplomacia local como motor de innovación y crecimiento sostenible.
Presidente parlamentario vietnamita concluye su visita oficial a Mongolia
La visita de Tran Thanh Man a Mongolia refuerza los vínculos parlamentarios y económicos y busca elevar el comercio bilateral a 200 millones de dólares.
Titular del Parlamento vietnamita participa en actividades culturales tradicionales de Mongolia
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo mongol, Sandag Byambatsogt, participan en actividades culturales mongolas para fortalecer la amistad y el entendimiento entre ambos pueblos.
Cooperación del conocimiento abre nueva dimensión en nexos Vietnam-Francia
El profesor Frédéric Roustan destaca la cooperación científica, educativa y cultural como modelo para profundizar las relaciones entre Vietnam y Francia.
USABCI moviliza a empresas estadounidenses para apoyar a Vietnam en búsqueda de desaparecidos de guerra
USABCI moviliza recursos de empresas estadounidenses para apoyar a Vietnam en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra.
Vietnam y China refuerzan el intercambio teórico
Vietnam y China intercambian experiencias sobre construcción del Partido, gobernanza y desarrollo durante la visita de Nguyen Xuan Thang a Shaanxi.
Experto italiano destaca el valor estratégico de las visitas del líder vietnamita a Rusia y Francia
Las visitas de del líder vietnamita To Lam a Rusia y Francia refuerzan la política exterior de Vietnam y abren nuevas oportunidades en tecnología, energía y espacio.
Egipto concederá visados a la llegada a ciudadanos vietnamitas
Egipto concederá visados a la llegada a ciudadanos vietnamitas para facilitar los viajes, impulsar el turismo y fortalecer los intercambios bilaterales.
Vietnam y Francia acuerdan nuevas orientaciones para profundizar nexos bilaterales
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron nuevas orientaciones para profundizar de manera sustantiva y eficaz la asociación estratégica integral bilateral, durante sus conversaciones sostenidas el 10 de septiembre (hora local) en París.
Actualidad: Vietnam y Rusia refuerzan asociación estratégica integral
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita de Estado a Rusia del 7 al 9 de septiembre.
Vietnam y Francia impulsan la cooperación en defensa
El general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa, mantuvo conversaciones con la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y los Veteranos de Francia, Catherine Vautrin.
Líderes de Vietnam y Francia se reúnen con la prensa
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron el 10 de septiembre (hora local) con la prensa antes de sus conversaciones oficiales en el Palacio del Elíseo, París.
Vietnam y Francia intercambian documentos de cooperación
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presenciaron el 10 de septiembre (hora local), en el Palacio del Elíseo, la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación bilateral.
Máximo dirigente vietnamita y premier francés acuerdan profundizar asociación estratégica integral
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 10 de septiembre en París con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en el marco de su visita oficial a Francia y su participación en la Cumbre Internacional del Espacio.
Vietnam impulsa relaciones de cooperación con socios europeos y africanos
El líder vietnamita To Lam se reúne en París con dirigentes de Serbia, Bulgaria, Congo, Finlandia, Luxemburgo y la UE para impulsar la cooperación bilateral.
Efectúan ceremonia oficial de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en París
El líder vietnamita To Lam es recibido con honores de Estado en París durante su visita a Francia, donde aborda con el presidente francés la cooperación bilateral y nuevos sectores estratégicos.