Diplomacia local impulsa la innovación y el crecimiento sostenible

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh inauguró esta mañana en el barrio de Vung Tau la Conferencia de Alcaldes, en el marco del tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh 2026, bajo el tema “Diplomacia local: motor de la innovación y el crecimiento sostenible”.



El evento reunió a representantes de organismos centrales y locales de Vietnam, dirigentes de 35 delegaciones de localidades y socios internacionales de más de 20 países, así como expertos en economía, finanzas, ciencia y tecnología y representantes empresariales vietnamitas e internacionales.



En su discurso inaugural, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que ante la creciente complejidad e imprevisibilidad de los desafíos globales, las ciudades desempeñan un papel cada vez más importante en la generación de nuevos motores de desarrollo. Ninguna localidad puede afrontar por sí sola todos los desafíos, por lo que la cooperación es clave para garantizar un futuro sostenible, subrayó.



Como una de las localidades pioneras de Vietnam en relaciones exteriores e integración internacional, Ciudad Ho Chi Minh busca convertir sus vínculos internacionales en recursos concretos para el desarrollo, especialmente mediante la movilización de capital, conocimientos, tecnología, experiencia de gestión y estándares avanzados.



Nguyen Loc Ha afirmó que el tema del Diálogo de Amistad 2026 refleja tanto las necesidades de desarrollo de la ciudad como su determinación de transformar las relaciones de amistad, confianza y cooperación en recursos para el desarrollo común.



El encuentro tiene como objetivo compartir experiencias sobre el papel de las autoridades locales en la política exterior nacional y promover mecanismos que permitan convertir los acuerdos y compromisos políticos en proyectos concretos y resultados medibles.



Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Hoang Long afirmó que la Cancillería y las representaciones diplomáticas de Vietnam en el extranjero están dispuestos a acompañar a las localidades y empresas no solo en la ampliación de relaciones, sino también en la búsqueda de oportunidades, la conexión con socios, la movilización de recursos y la solución de problemas concretos.



El vicecanciller instó a las localidades y empresas vietnamitas e internacionales a renovar el pensamiento y los métodos de cooperación, pasando de la cooperación a la cocreación y de la transferencia al desarrollo conjunto. Las iniciativas surgidas del diálogo contribuirán a profundizar y hacer más sostenible la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh, otras localidades vietnamitas y sus socios internacionales.



Durante la conferencia, los delegados analizaron el papel proactivo de las autoridades locales en la aplicación de la política exterior nacional y promovieron modelos de cooperación prácticos, adaptados a las necesidades y ventajas de cada localidad.



Se prevé que, al término de la conferencia, los participantes adopten la Declaración del tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh 2026, en la que reconocerán el importante papel de la diplomacia local dentro de la política exterior nacional./.

VNA