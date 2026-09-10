Ciudad Ho Chi Minh refuerza la sanidad de base con personal especializado

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh refuerza la sanidad de base mediante un programa de prácticas para médicos jóvenes y políticas de captación de personal especializado, con el objetivo de mejorar las capacidades profesionales de los centros sanitarios más cercanos a la población.



El Departamento de Salud municipal celebró hoy la clausura del programa piloto de prácticas en hospitales generales vinculadas con centros de salud de base y la cuarta Feria de Empleo del sector sanitario, que reunió a cerca de mil candidatos y 94 entidades con 806 puestos disponibles.



Nguyen Phuoc Loc, subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la urbe, destacó los resultados del programa, implementado durante cinco años. Lo calificó de modelo específico y creativo para responder a las necesidades surgidas tras la pandemia de COVID-19 y consolidar la red sanitaria de base como primera línea de atención a la población.



El programa permite formar médicos con sólidas competencias profesionales y ética, además de servir de referencia para estudiar su ampliación a escala nacional.



La metrópolis desarrolla un ecosistema sanitario “multinivel, multipolar y multicéntrico”, que conecta 22 hospitales de primera categoría y de nivel superior con hospitales regionales y centros de salud de barrios y comunas. La prioridad es fortalecer las capacidades profesionales de estos últimos, en lugar de limitarse a trasladar personal.



Por primera vez, se aplica un modelo de prácticas rotativas entre hospitales de nivel superior y centros de salud de base. En esta fase, 21 médicos jóvenes fueron destinados a estos centros, incluidos dos voluntarios enviados al Centro Médico Militar-Civil de Con Dao, mientras otros 41 fueron reforzados en zonas alejadas del centro, como Can Gio, Thanh An, Cu Chi y Hoc Mon.



Según la Resolución Nº 01/2022/NQ-HDND del Consejo Popular municipal, cada médico recibe 115 dólares mensuales para prácticas y 385 dólares para manutención.



La doctora Lam Thi Huynh Nhu, representante de los jóvenes médicos que recibieron el certificado de ejercicio profesional, se registró voluntariamente para trabajar en el Centro de Salud de la comuna de Vinh Loc, donde prestará atención inicial y gestionará las enfermedades de los habitantes. También expresó su deseo de que la ciudad mantenga políticas integrales de incentivos para retener al personal especializado en las unidades sanitarias de primera línea.



La cuarta Feria de Empleo del sector sanitario, celebrada en 2026, reunió a cerca de mil médicos y enfermeros, principalmente jóvenes recién graduados que habían completado el programa de prácticas y obtenido el certificado de ejercicio profesional. De los 806 puestos ofertados, 327 corresponden a médicos y 479 a enfermeros, matronas y técnicos sanitarios.



Según Tang Chi Thuong, director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, tras la reorganización, el sistema sanitario municipal tiene mayor escala y cobertura territorial, mientras que las necesidades de personal varían entre las distintas zonas.



Explicó que, aunque la urbe desarrolla una red multinivel, multipolar y multicéntrica para acercar la atención a la población, el factor decisivo sigue siendo el personal cualificado, no solo en los hospitales de nivel superior, sino también en los hospitales de acceso, regionales y, especialmente, en los centros de salud de barrios y comunas, encargados de garantizar una atención primaria continua.



Las autoridades sanitarias subrayaron que el mejor lugar para que un médico joven comience su carrera no tiene por qué ser un gran hospital del centro de la ciudad. Puede ser un hospital de nivel superior que necesite personal, un hospital de acceso, un hospital o centro médico regional, o un centro de salud de base.



“Detrás de cada joven médico está también el acompañamiento de los hospitales de nivel superior, los programas de formación rotativa, la transferencia de conocimientos profesionales y todo un sistema sanitario municipal cada vez más estrechamente conectado”, afirmó Tang Chi Thuong./.

VNA