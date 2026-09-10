Salud

Alumnos vietnamitas serán examinados para detectar 5 grupos de enfermedades a partir de 2028

A partir de 2028, los alumnos de todo Vietnam, desde preescolar hasta bachillerato, serán sometidos a pruebas de detección de cinco grupos de problemas de salud escolar: sobrepeso y obesidad, trastornos de refracción, desviaciones de la columna vertebral, enfermedades bucodentales y trastornos de salud mental.

Examen de salud para niños. (Foto: Hospital General Dong Da, Hanoi)
Examen de salud para niños. (Foto: Hospital General Dong Da, Hanoi)

Hanoi (VNA)– A partir de 2028, los alumnos de todo Vietnam, desde preescolar hasta bachillerato, serán sometidos a pruebas de detección de cinco grupos de problemas de salud escolar: sobrepeso y obesidad, trastornos de refracción, desviaciones de la columna vertebral, enfermedades bucodentales y trastornos de salud mental.

La medida está contemplada en la Circular 34/2026/TT-BYT del Ministerio de Salud, que orienta la aplicación del Programa Nacional de Objetivos sobre salud, población y desarrollo para el período 2026-2035.

Según la normativa, todos los alumnos a nivel nacional tendrán acceso a controles de salud, pruebas de detección y asesoramiento y tratamiento de enfermedades y trastornos escolares.

Los controles de salud se realizan según las normas del ministerio del ramo y comenzarán desde 2026.

A partir de 2028, las pruebas de detección de los cinco grupos de enfermedades podrán integrarse en los controles médicos al inicio del curso o en las revisiones periódicas, evitando múltiples campañas separadas.

A nivel central, el Departamento de Prevención de Enfermedades, en coordinación con el de Gestión de Exámenes y Tratamientos Médicos, supervisará y evaluará la implementación.

Los Comités Populares de las provincias y ciudades serán responsables de organizar los controles, la detección, el asesoramiento, el tratamiento y la derivación de los alumnos que lo necesiten. ./.

VNA
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