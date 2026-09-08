Salud

Premier vietnamita exige garantizar medicamentos y equipos médicos a precios razonables

Vietnam impulsa una reforma integral de la gestión de medicamentos y equipos médicos para garantizar el suministro, precios razonables, transparencia y eficiencia del sistema sanitario.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, hizo un llamado hoy a una reforma integral de los mecanismos de gestión y distribución de medicamentos y equipos médicos para garantizar un suministro suficiente de productos de calidad a precios razonables, al tiempo que se fortalece la transparencia y el control estatal en un sector vital para la población.

Al presidir una reunión en Hanoi con el Ministerio de Salud y otros ministerios y organismos pertinentes, el jefe del Gobierno revisó las directrices principales del proyecto de ley que modifica y complementa varias legislaciones relacionadas con la salud, que será presentado a la Asamblea Nacional en su segundo periodo de sesiones, previsto para octubre de 2026. La reunión se centró en la gestión y distribución de medicamentos y equipos médicos, así como en las actividades de examen y tratamiento médico.

En la cita, el dirigente reconoció los esfuerzos del Ministerio de Salud y las entidades competentes para garantizar los servicios sanitarios, la gestión de equipos médicos y el suministro de medicamentos, a fin de atender a las necesidades de la población.

Sin embargo, señaló que, ante las nuevas exigencias y, en particular, en cumplimiento de la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre soluciones decisivas para fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud del pueblo, todavía queda mucho trabajo por realizar.

En 2025, el mercado vietnamita de equipos médicos alcanzó unos dos mil millones de dólares y mantiene una tendencia de crecimiento. El sector farmacéutico figura entre los de mayor expansión de la región, con un volumen estimado de entre siete y ocho mil millones de dólares.

El consumo anual promedio per cápita de medicamentos se estima entre 70 y 78 dólares y se espera que continúe aumentando a medida que mejoren los ingresos de la población.

A pesar de estas perspectivas, la producción nacional de equipos médicos sigue siendo limitada y Vietnam continúa dependiendo en gran medida de las importaciones, mientras que los precios se mantienen elevados.

En el sector farmacéutico, la capacidad de producción nacional también sigue siendo baja. El país debe importar una cantidad significativa de medicamentos de marca y depende en gran medida de materias primas farmacéuticas importadas.

Para abordar estos desafíos, el primer ministro pidió un cambio significativo en los métodos de gestión y una mejora gradual del marco legal. Instó a garantizar un suministro suficiente, seguro y a precios razonables, asegurando la transparencia y la implementación de mecanismos de supervisión coherentes, respetando los mecanismos del mercado y bajo control estatal.

Solicitó específicamente el control de precios en origen. Los precios de cada categoría de medicamentos y equipos médicos deben publicarse. Pidió reformas en los mecanismos de licitación y negociación, en particular mediante compras nacionales centralizadas o negociaciones directas con los fabricantes, para eliminar los costos de intermediación innecesarios.

La transformación digital debe abarcar toda la cadena de suministro, desde las plantas de producción y los almacenes de importación hasta las empresas de distribución y las farmacias, a través de bases de datos nacionales interconectadas. El gobierno también tiene previsto modernizar la infraestructura de distribución y desarrollar centros logísticos farmacéuticos centralizados, así como redes minoristas modernas.

El premier también abogó por fortalecer la producción nacional y alentar a los grupos multinacionales a asociarse con empresas vietnamitas para participar más activamente en las cadenas de suministro.

Finalmente, pidió fortalecer la gestión de la inocuidad alimentaria en toda la cadena de suministro, mejorar la supervisión de la comida callejera, las cocinas institucionales y los comedores escolares, y aclarar las responsabilidades de las distintas autoridades para subsanar cualquier laguna legal y garantizar la aplicación coherente de las políticas de salud pública./.

VNA
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