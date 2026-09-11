Titular del Parlamento vietnamita participa en actividades culturales tradicionales de Mongolia

Ulán Bator (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo mongol, Sandag Byambatsogt, participaron hoy, junto con sus respectivas esposas, en actividades culturales tradicionales de Mongolia en el complejo Chingisiin Khaanii Khuree.



Thanh Man y la delegación vietnamita participaron en una versión reducida del festival Naadam, que recrea la mayor y más antigua festividad tradicional de Mongolia, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



También disfrutaron de actividades culturales y deportivas y de platos tradicionales en las tiendas de campaña típicas de la cultura nómada mongola.



Sandag Byambatsogt señaló que las actividades en la estepa tenían como objetivo presentar a Tran Thanh Man, su esposa y la delegación vietnamita las características de la cultura nómada y la vida de los mongoles.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, practica tiro con arco. (Foto: VNA)

Afirmó que Mongolia está dispuesta a facilitar las inversiones de empresas e inversores vietnamitas en sectores como la producción de cuero, lana, carne de vacuno y productos caprinos para su exportación a terceros países.



Asimismo, expresó su deseo de ampliar la cooperación turística y aumentar las conexiones aéreas ante el creciente interés de los mongoles por viajar a Vietnam.



El dirigente vietnamita agradeció la cálida y solemne acogida brindada por Sandag Byambatsogt, su esposa, la Asamblea Nacional, las autoridades competentes y el pueblo de Mongolia a la delegación vietnamita.



Tras tres días de visita oficial, el presidente de la Asamblea Nacional compartió sus gratas impresiones sobre el país y el pueblo mongoles, y afirmó que la experiencia en la estepa fue una ocasión significativa para que los miembros de la delegación conocieran mejor la cultura y la vida de la población local.



Destacó que las actividades realizadas durante la visita fueron prácticas y significativas, contribuyendo a fortalecer la amistad, los vínculos y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos, así como las relaciones entre los dirigentes de alto nivel de Vietnam y Mongolia./.