Visitas de dirigente parlamentario vietnamita impulsaron cooperación con Corea del Sur y Mongolia

Hanoi (VNA)- Las visitas oficiales del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, su esposa Nguyen Thi Thanh Nga y la delegación de alto nivel de Vietnam a Corea del Sur y Mongolia, del 6 al 11 de septiembre, concluyeron con éxito y dejaron importantes resultados, contribuyendo a dar un nuevo impulso a las relaciones políticas y a orientar la cooperación bilateral hacia ámbitos más concretos y eficaces.



En una entrevista concedida a la prensa, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, destacó que el periplo permitió profundizar las relaciones políticas y elevar la eficacia del canal de diplomacia parlamentaria con Corea del Sur y Mongolia.



A través de cerca de 30 actividades de alto nivel y especializadas, las partes revisaron de manera integral la implementación de los acuerdos alcanzados, abordaron las dificultades existentes y definieron con mayor claridad las próximas prioridades de cooperación.



Los órganos legislativos y los partidos políticos de los dos países expresaron su disposición a acompañar a Vietnam en su proceso de desarrollo, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Corea del Sur y la Asociación Integral Vietnam-Mongolia.



Las visitas reafirmaron asimismo el importante papel de los órganos legislativos y de la diplomacia parlamentaria en la generación de nuevos impulsos para la cooperación, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología.



Los parlamentos de Vietnam, Corea del Sur y Mongolia acordaron estrechar la coordinación en el ejercicio de sus funciones legislativas, con el objetivo de crear un marco jurídico favorable a las actividades empresariales y de inversión, así como reforzar la supervisión de la implementación de los acuerdos suscritos.



Acto oficial de bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en Seúl. (Foto: VNA)



Con Corea del Sur, ambas partes concordaron en priorizar la eliminación de obstáculos, atraer inversiones de alta calidad y elevar el comercio bilateral hasta los 150 mil millones de dólares para 2030. Los dirigentes surcoreanos afirmaron que facilitarán la participación de empresas vietnamitas en la ejecución de tres grandes proyectos en los ámbitos de los semiconductores, la inteligencia artificial y los centros de datos.



Con Mongolia, ambas partes manifestaron su determinación de elevar el comercio bilateral a 200 millones de dólares y promover la participación de empresas vietnamitas en grandes proyectos, especialmente en los sectores de minerales estratégicos, energías renovables, agricultura y productos de lana y cuero, con miras a impulsar la producción conjunta y el acceso a terceros mercados.



El viaje también coadyuvó a fortalecer la base social de las relaciones bilaterales. Los dirigentes surcoreanos destacaron el papel de las familias multiculturales vietnamita-surcoreanas como un puente importante para la amistad entre ambos países y se comprometieron a proteger los derechos e intereses legítimos de esa comunidad, además de ampliar los sectores laborales que reciben trabajadores de la nación indochina.



Por su parte, Mongolia expresó su voluntad de seguir promoviendo la cooperación en educación, turismo, deportes e intercambios pueblo a pueblo, así como de facilitar las condiciones para que la comunidad vietnamita pueda residir, trabajar y estudiar de manera estable en el país.



Vietnam y ambos países acordaron asimismo mantener una estrecha coordinación en los foros regionales e internacionales y apoyarse mutuamente en los mecanismos de cooperación parlamentaria multilateral.



En cuanto a las orientaciones para la implementación de los acuerdos alcanzados, Minh Vu subrayó que la prioridad en la próxima etapa será convertir los compromisos de cooperación en resultados concretos y beneficios tangibles para los ciudadanos y las empresas de los tres países, centrándose en cuatro grandes ejes.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, presencian la firma de un documento de cooperación entre las oficinas de ambos órganos legislativos. (Foto: VNA)



Primero, se trata de mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel y reforzar el papel de los órganos legislativos en el perfeccionamiento del marco jurídico, la supervisión de la implementación de los acuerdos y la solución de las dificultades que afectan a ciudadanos y empresas.



Entre las prioridades inmediatas figuran facilitar el ingreso a Corea del Sur de ciudadanos vietnamitas, especialmente miembros de familias multiculturales vietnamita-surcoreanas, así como promover la cooperación en empresas emergentes, tecnología e innovación. Con Mongolia, será necesario abordar las dificultades relacionadas con el transporte y el comercio, tanto por vía ferroviaria como aérea.



Segundo, es necesario determinar con precisión las tareas, los organismos responsables y los plazos de ejecución de cada acuerdo. Los ministerios, sectores y localidades deben convertir activamente los compromisos alcanzados en programas, planes y proyectos concretos, con objetivos, hojas de ruta y responsabilidades claramente definidos.



Tercero, es preciso impulsar una integración económica equilibrada, sostenible y mutuamente beneficiosa, con el objetivo de alcanzar cuanto antes las metas de comercio bilateral con ambos países. Vietnam deberá mejorar la participación de sus empresas en las cadenas de suministro de Corea del Sur, atraer inversiones de alta tecnología y perfeccionar los mecanismos de protección de inversiones con Mongolia.



Cuarto, se ha de fortalecer los intercambios pueblo a pueblo y ampliar la cooperación en desarrollo de recursos humanos, cultura, educación, deportes, turismo y vínculos entre localidades, prestando especial atención al papel de la comunidad vietnamita en el exterior como puente de las relaciones bilaterales.



Según Minh Vu, los resultados de las visitas a Corea del Sur y Mongolia permiten confiar en que, sobre la base de las sólidas relaciones existentes, una firme determinación política y las orientaciones concretas acordadas, los vínculos entre Vietnam y ambos países seguirán desarrollándose de manera más sustancial y eficaz. Esto no solo generará beneficios prácticos para los pueblos de las tres naciones, sino que también contribuirá activamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región./.