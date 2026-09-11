Política

Ciudad Ho Chi Minh explora oportunidades de cooperación con localidades extranjeras

Ciudad Ho Chi Minh impulsa la cooperación con Tokio, Palmerston North, Santiago de Cuba, Kratie y Xieng Khouang en innovación, comercio y desarrollo sostenible.

Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, recibe a Phouvong Ounkhamsen, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la provincia laosiana de Xieng Khouang. (Foto: VNA)
Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, recibe a Phouvong Ounkhamsen, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la provincia laosiana de Xieng Khouang. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh mantuvieron reuniones bilaterales con representantes de diversas localidades extranjeras participantes en el tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh 2026 (FD 2026), celebrado hoy aquí.

Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, recibió a Enai Diamela Palacios Acosta, presidenta de la Asamblea del Poder Popular de la provincia cubana de Santiago de Cuba; a Va Than, gobernador de la provincia camboyana de Kratie; y a Phouvong Ounkhamsen, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la provincia laosiana de Xieng Khouang.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Xuan Thach, se reunió con Tomohide Sato, vicegobernador del Gobierno Metropolitano de Tokio; Grant Smith, alcalde de Palmerston North (Nueva Zelanda); y Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de la provincia cubana de Artemisa.

Los delegados extranjeros expresaron su satisfacción por participar en el FD 2026 y destacaron que el evento constituye una plataforma valiosa para estrechar la cooperación entre las localidades y contribuir a su desarrollo futuro.

Los dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh y de las localidades extranjeras intercambiaron información sobre la situación socioeconómica y las prioridades de desarrollo de cada territorio, además de analizar posibles ámbitos de cooperación sobre la base de las respectivas fortalezas.
Ciudad Ho Chi Minh y Tokio acordaron intensificar los preparativos para la firma de un memorando de entendimiento que establezca un marco sólido para la cooperación bilateral.

Las áreas prioritarias abarcan la innovación, el desarrollo de ciudades inteligentes, la gobernanza digital, el desarrollo urbano sostenible y ecológico, la resiliencia ante las inundaciones, así como el desarrollo portuario y la logística.

La metrópolis del sur de Vietnam y Palmerston North también acordaron trabajar para firmar una carta de intenciones destinada a ampliar la cooperación más allá del ámbito educativo, con especial atención a sectores como la agricultura y los productos alimentarios, la logística, el comercio, el desarrollo urbano y los intercambios entre pueblos.

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Bui Xuan Thach (derecha), vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, recibe a Grant Smith, alcalde de Palmerston North, Nueva Zelanda. (Foto: VNA)


Ciudad Ho Chi Minh y Santiago de Cuba coincidieron en ampliar la cooperación, sobre la base del memorando firmado en 2007, en ámbitos como la salud, la agricultura, el comercio, el turismo, la inversión, el transporte y las energías renovables. Asimismo, coordinarán la aplicación de la Declaración Conjunta del tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh 2026.

La ciudad también acordó con las provincias de Kratie y Xieng Khouang reforzar la promoción de la inversión y el comercio, ampliar la cooperación en sectores en los que Ciudad Ho Chi Minh cuenta con experiencia, como la agricultura y las energías renovables, y compartir experiencias en materia de administración pública./.

VNA
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