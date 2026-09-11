Comisión de Control Disciplinario del Partido propone medidas disciplinarias contra un funcionario de Phu Tho

Hanoi (VNA) – La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso imponer medidas disciplinarias a Nguyen Huy Ngoc, miembro del Comité del Partido y vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho, durante su 12.ª sesión celebrada hoy en Hanoi.



La sesión estuvo presidida por Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Control Disciplinario.



Tras examinar la propuesta de medidas disciplinarias contra miembros del Partido que incurrieron en infracciones en la organización partidista de la provincia de Phu Tho, la Comisión determinó que Nguyen Huy Ngoc había mostrado signos de deterioro en su pensamiento político, ética y estilo de vida, además de infringir las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus funciones y en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas.



Asimismo, se determinó que había violado las normas sobre las conductas prohibidas para los miembros del Partido y las disposiciones relativas a la responsabilidad de dar ejemplo.



La Comisión señaló que sus infracciones habían causado consecuencias muy graves, generado preocupación entre la población y afectado gravemente la reputación de la organización del Partido, así como de los organismos y unidades en los que había trabajado, por lo que era necesario imponerle medidas disciplinarias./.

VNA