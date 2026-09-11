Vietnam y Polonia celebran consulta política a nivel de vicecanciller

Hanoi (VNA) – El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van, y el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Władysław Teofil Bartoszewski, copresidieron hoy la Consulta Política a nivel de vicecancilleres entre los dos países.



En la cita, el vicecanciller Ngo Le Van destacó que las relaciones entre Vietnam y Polonia han sido cultivadas por generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países, con numerosos resultados positivos a lo largo de los últimos 75 años.



Dijo que Vietnam valora profundamente el valioso apoyo y la solidaridad del pueblo polaco durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en el actual proceso de desarrollo socioeconómico.



Subrayó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Polonia y desea fortalecer la cooperación integral, tanto en el ámbito bilateral como multilateral.



Reafirmó la determinación de coordinar eficazmente la aplicación de los compromisos y acuerdos de alto nivel para llevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa, más sustantiva y efectiva.



Ambas partes revisaron la cooperación bilateral durante el último período, especialmente la implementación de los acuerdos de alto nivel, e intercambiaron puntos de vista sobre las medidas destinadas a fortalecer la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre los dos países y sus respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores, así como sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común.



Acordaron coordinar estrechamente y preparar meticulosamente las visitas de alto nivel, reforzando así las bases políticas, diplomáticas y jurídicas de los mecanismos de cooperación a largo plazo.



Los dos Ministerios de Asuntos Exteriores mantendrán mecanismos periódicos de consultas políticas, de políticas públicas y consulares; coordinarán y supervisarán la implementación de los acuerdos de alto nivel; y apoyarán a los ministerios, organismos y organizaciones pertinentes para superar obstáculos e impulsar la cooperación en distintos ámbitos.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van (derecha), y el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Władysław Teofil Bartoszewski. (Foto: VNA)



En materia de economía, comercio e inversión, ambas partes valoraron positivamente la evolución del comercio bilateral, cuyo volumen se prevé que alcance 3.940 millones de dólares en 2025, un 14,8% más que en 2024.



Acordaron aplicar eficazmente el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), eliminar barreras técnicas y facilitar el acceso de los productos de cada país a sus respectivos mercados, especialmente los agrícolas, forestales y acuáticos, textiles, calzado, equipos médicos y productos farmacéuticos, con el objetivo de aumentar las exportaciones y mantener un equilibrio comercial.



Ambos países también se comprometieron a promover la ratificación y aplicación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), creando condiciones favorables para que las empresas de ambas partes puedan invertir de manera segura, eficiente y conveniente en sectores con fortalezas y buenas perspectivas.



En materia de defensa y seguridad, ambas partes respaldaron la participación activa de organismos y empresas de los dos países en exposiciones y eventos especializados celebrados en cada nación.



Asimismo, acordaron intensificar el intercambio de experiencias, especialmente en la lucha contra la ciberdelincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, así como promover las negociaciones para concluir y firmar los documentos de cooperación pertinentes.



Tras valorar positivamente las actividades culturales y artísticas organizadas en ambos países en los últimos tiempos, ambas partes acordaron seguir fortaleciendo la cooperación en cultura, educación y formación, y apoyar a las aerolíneas en la apertura de vuelos directos entre las capitales y principales ciudades de ambos países, contribuyendo así a impulsar el turismo, los intercambios entre los pueblos, el comercio y la inversión.



Al reconocer la eficaz coordinación en organizaciones internacionales y foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas (ONU), ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar intercambiando puntos de vista y apoyando a sus respectivos candidatos a puestos en los órganos de la ONU y otras organizaciones internacionales. Vietnam apoya a Polonia en el fortalecimiento de sus relaciones con la ASEAN, mientras que Polonia apoya a Vietnam en el desarrollo de sus relaciones con la Unión Europea.



En cuanto a la situación internacional y regional, ambas partes hicieron hincapié en la necesidad de no recurrir al uso ni a la amenaza de la fuerza y de resolver las controversias y conflictos por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las ONU.



También destacaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad y la seguridad, así como la libertad de navegación y sobrevuelo, y de respetar el derecho internacional, especialmente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982.



En esta ocasión, el vicecanciller Ngo Le Van expresó su agradecimiento y pidió al Gobierno polaco que siga creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita pueda desarrollar sus actividades empresariales, vivir con estabilidad, integrarse y contribuir al desarrollo del país de acogida, así como promover su papel de puente para fortalecer las relaciones de amistad y la cooperación multifacética entre ambos países./.