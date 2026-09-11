Impulsan cooperación económica y financiera entre Vietnam y Francia

París (VNA) Según el Ministerio de Finanzas, en el marco de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro francés de Economía, Finanzas, Soberanía Industrial y Tecnología Digital, Roland Lescure, con el objetivo de impulsar la cooperación económica y financiera entre ambos países.



Durante el encuentro, el ministro Ngo Van Tuan destacó que las relaciones entre Vietnam y Francia han seguido fortaleciéndose desde el establecimiento de los vínculos diplomáticos en 1973. Dijo que la elevación de las relaciones a Asociación Estratégica en 2013 y, posteriormente, a Asociación Estratégica Integral en 2024 ha creado una sólida base para ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.



La cooperación económica entre ambos países también ha registrado resultados positivos. En los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral superó los 5.000 millones de dólares, de los cuales las exportaciones vietnamitas a Francia alcanzaron los 3.100 millones de dólares y las importaciones se situaron en 1.900 millones.



Al 31 de agosto de 2026, Francia contaba con 749 proyectos de inversión activos en Vietnam, con un capital registrado total de unos 4.010 millones de dólares, ocupando el puesto 16 entre los 154 países y territorios que invierten en el país. Por su parte, Vietnam tenía 20 proyectos en Francia, con un capital registrado total de 39,18 millones de dólares.



En materia de cooperación para el desarrollo, Francia es uno de los principales donantes bilaterales de ayuda oficial al desarrollo (AOD) de Vietnam y, desde 2002, se ha situado sistemáticamente a la cabeza de Europa en cuanto al volumen de préstamos comprometidos, principalmente a través de la Dirección General del Tesoro (DGT) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con un promedio superior a 100 millones de euros anuales.



En cuanto a las orientaciones de cooperación, el ministro Ngo Van Tuan propuso seguir aprovechando eficazmente el mecanismo del Diálogo Económico de Alto Nivel Vietnam-Francia, cuya décima edición está prevista para principios de diciembre de 2026. Vietnam también espera que Francia continúe priorizando los préstamos preferenciales, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, especialmente para proyectos estratégicos de infraestructura y alta tecnología.



En materia de inversión y comercio, ambas partes abordaron la coordinación de las actividades de promoción de inversiones y el fortalecimiento del intercambio de información sobre políticas y el entorno empresarial, con el fin de impulsar los flujos de inversión en ambas direcciones.



El ministro vietnamita pidió al Parlamento y al Gobierno franceses que aceleren los procedimientos de ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), junto con la plena aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), para crear condiciones favorables a la expansión de las empresas de ambos países.



Por su parte, el ministro Roland Lescure mencionó proyectos como la línea 3 del metro Nhon-Hanói, el satélite VNREDSat-2 y los préstamos de la AFD, y propuso ampliar la cooperación en materia de conectividad ferroviaria regional, al tiempo que reafirmó la disposición de Francia a apoyar a Vietnam en sus conversaciones con la UE sobre cuestiones fiscales.



Durante la reunión, ambos ministros presenciaron la firma de un Memorando de Cooperación entre el Departamento de Impuestos de Vietnam y la Agencia Francesa de Finanzas Públicas, centrado en la reforma de la organización y el funcionamiento del sistema tributario de acuerdo con los estándares de la OCDE, la formación de recursos humanos, el intercambio de información, el desarrollo de tecnologías de la información, la aplicación de la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la cooperación en materia de recuperación de deudas tributarias.



El ministro Ngo Van Tuan reafirmó el compromiso de Vietnam de seguir profundizando y haciendo cada vez más sustantiva y eficaz la cooperación económica y financiera con Francia, contribuyendo así a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA