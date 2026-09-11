Vietnam y Francia intensifican la cooperación cultural

París (VNA) En el marco de la visita oficial a Francia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, se reunió en París con la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard.



Durante el encuentro, Ngo Phuong Ly elogió a la ministra francesa y a sus colegas por su compromiso con los asuntos culturales y subrayó que Vietnam, con una larga historia y una rica identidad cultural, desea acercar su cultura no solo al pueblo francés, sino también al público internacional.



Tras expresar su satisfacción por regresar a Francia y ser testigo del creciente intercambio cultural entre ambos países, propuso intensificar los intercambios entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el Ministerio de Cultura de Francia.



Ngo Phuong Ly sugirió que ambas partes exploren nuevas iniciativas y refuercen la cooperación a través del Instituto Francés en Vietnam, el Centro Cultural de Vietnam en Francia y las embajadas de ambos países, a fin de impulsar eficazmente los proyectos en curso y los futuros.



Tras la celebración de la Semana del Cine Vietnamita en Francia en 2025, propuso organizar una Semana del Teatro Vietnamita en Francia en octubre, con espectáculos de marionetas de agua, teatro musical, danza contemporánea y extractos de obras tradicionales vietnamitas.



Está previsto que el programa se celebre en reconocidos espacios culturales y artísticos de París, ofreciendo al público francés una muestra vibrante de las artes escénicas de Vietnam. Las instituciones vietnamitas ya están trabajando en los preparativos y esperan seguir contando con el apoyo de sus socios franceses, señaló.



Pégard acogió con satisfacción la iniciativa y afirmó que ofrecería una plataforma concreta para promover la cultura y reforzar los intercambios, especialmente mediante la participación de directores franceses.



La ministra reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación cultural entre ambos países y recordó el programa de cooperación multisectorial firmado por los dos ministerios de Cultura en 2024.



Desde entonces, se han desarrollado varias actividades conjuntas con resultados positivos, entre ellas la cooperación entre la Ópera Real de Versalles y la Ópera Ho Guom de Hanoi, señaló.



Por su parte, la delegación vietnamita propuso ampliar los modelos de cooperación exitosos a ámbitos culturales más especializados, proporcionar documentación adicional de valor relacionada con el Presidente Ho Chi Minh, apoyar la promoción del cine vietnamita en el Festival de Cine de Cannes y establecer alianzas entre instituciones culturales especializadas de ambos países.



Vietnam también invitó a Francia a enviar una delegación al segundo Festival Cultural Mundial, previsto para principios de octubre en Hanoi, así como jueces y películas al VII Festival Internacional de Cine de Hanoi, que tendrá lugar en noviembre.



En línea con las propuestas vietnamitas, Pégard sugirió que ambas partes intercambien cartas para confirmar proyectos concretos de cooperación en el próximo período. También propuso organizar exposiciones recíprocas en ambos países para impulsar los intercambios culturales.



Al destacar la importancia de combinar la preservación del patrimonio con la innovación en las industrias culturales y creativas, la ministra francesa compartió los resultados de una reciente cumbre sobre cine y abogó por una cooperación más estrecha en estos ámbitos.



Tras la reunión, el Ministerio de Cultura de Francia celebró una ceremonia para devolver al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam un tambor de bronce de la cultura Dong Son que se encontraba en el Museo de Bellas Artes de Rennes.



Ngo Phuong Ly asistió a la ceremonia de entrega, a la que también estuvieron presentes el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong y Nguyen Thi Van Anh, jefa de la delegación vietnamita ante la UNESCO en París.



Pégard destacó el papel central de la cultura en los profundos vínculos humanos e intelectuales que unen a Vietnam y Francia desde hace décadas y afirmó que ambos países comprenden plenamente el valor del patrimonio cultural como elemento fundamental de la identidad nacional y del diálogo entre las naciones.



La devolución del tambor de bronce refleja el respeto compartido de ambos países por el patrimonio cultural y contribuirá a fortalecer aún más la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia, afirmó.



En sintonía con la ministra francesa, el viceministro Ta Quang Dong señaló que la devolución del artefacto iba más allá de la repatriación de una valiosa antigüedad, pues suponía recuperar un símbolo del patrimonio, una parte sagrada del alma cultural de Vietnam.



Científicos franceses han datado el tambor de bronce de Dong Son alrededor del siglo V a. C. El artefacto mide 40,7 centímetros de alto, tiene un diámetro de 54,5 centímetros y pesa 17,2 kilogramos.



El tambor fue incautado por agentes de aduanas en el aeropuerto de Rennes en 2014 debido a la falta de documentación válida y posteriormente trasladado al Museo de Bellas Artes de Rennes para su conservación e investigación.



Ngo Phuong Ly y Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, visitaron la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. (Foto: VNA)



Más tarde ese mismo día, Ngo Phuong Ly y Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, visitaron la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París.



Fundada en 1817, la institución ha formado a generaciones de destacados pintores, escultores y arquitectos y alberga una de las mayores colecciones públicas de Francia, con más de 450.000 objetos, libros y obras de arte./.