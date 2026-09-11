Vietnam recibe de Francia documentos de archivo sobre el Presidente Ho Chi Minh

París (VNA) - Vietnam recibió en París el 10 de septiembre (hora local) materiales de archivo de especial valor histórico sobre el Presidente Ho Chi Minh procedentes de Francia.



En el marco de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, el subjefe de la Oficina del Comité Central del Partido, Vo Thanh Hung, recibió los materiales, entregados por los Archivos Nacionales de Ultramar, dependientes del Ministerio de Cultura de Francia, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. Serán destinados a la investigación, conservación y exhibición en el Museo del Partido Comunista de Vietnam.



Durante el acto, Vo Thanh Hung agradeció al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y a los organismos pertinentes por la labor de conservación y por hacer posible su entrega a Vietnam.



Destacó que el acto adquiere un significado especial al coincidir con el 115 aniversario de la llegada del Presidente Ho Chi Minh a Francia. Señaló que las fuentes recibidas permiten profundizar en los vínculos entre la revolución vietnamita y los movimientos progresistas en Francia, así como en el papel especial del país europeo en la trayectoria revolucionaria del líder vietnamita.



Según Vo Thanh Hung, la incorporación de estos materiales enriquecerá las fuentes para la investigación y la divulgación histórica, además de contribuir a preservar la memoria compartida por los pueblos vietnamita y francés.



Propuso que los organismos de archivos y museos de ambos países sigan fortaleciendo el intercambio de experiencias y cooperen en la digitalización, explotación y promoción de los fondos relacionados con el Presidente Ho Chi Minh, la historia revolucionaria de Vietnam y las relaciones bilaterales.



Por su parte, el director de los Archivos Nacionales de Ultramar, Romain Joulia, expresó su satisfacción por la entrega y subrayó la importancia de conservar, investigar y compartir las fuentes históricas.



Afirmó que esta labor ayudará al público y a las nuevas generaciones a comprender mejor etapas importantes de la historia de las relaciones entre ambos países.



Romain Joulia valoró también el interés de Vietnam y señaló que la iniciativa refleja el espíritu de cooperación y confianza entre las instituciones de ambas partes. Asimismo, manifestó su disposición a promover los intercambios entre los organismos de archivos, investigación y museos de los dos países, especialmente en materia de explotación, digitalización y divulgación de fondos sobre Vietnam y las relaciones bilaterales.



La iniciativa contribuye a enriquecer el patrimonio histórico del Museo del Partido Comunista de Vietnam y a preservar los valores vinculados con el Presidente Ho Chi Minh y la historia de la Revolución vietnamita.



El trabajo conjunto en este ámbito contribuirá a reforzar el entendimiento, la amistad y la confianza entre ambos pueblos, así como a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia./.

VNA