Máximo dirigente vietnamita se reúne con coterráneos residentes en Francia

París (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa Ngo Phuong Ly y una delegación nacional de alto nivel, se reunieron hoy en París con el personal de la Embajada vietnamita y representantes de la comunidad de coterráneos en Francia.



Al intervenir en la reunión, To Lam remarcó que su visita al país europeo se produce en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Francia atraviesan su etapa de desarrollo más sólida y positiva desde el establecimiento de los vínculos diplomáticos, especialmente tras la elevación de los nexos al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Afirmó que los líderes de ambos países coinciden en que, en esta nueva etapa de desarrollo, las relaciones entre Vietnam y Francia deben elevarse a un nuevo nivel, con mayor intensidad y nuevos enfoques, para responder a las necesidades de desarrollo de ambas naciones.



En esta ocasión, el líder instó a las autoridades francesas a prestar mayor atención y crear condiciones más favorables para que la comunidad vietnamita en Francia lleve una vida estable, se integre adecuadamente en la sociedad local y contribuya a la vida económica, social y cultural del país, promoviendo al mismo tiempo los intercambios pueblo a pueblo; todo ello con el fin de fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, así como de profundizar los estrechos lazos entre los pueblos vietnamita y francés.



Asimismo, reconoció el papel pionero y activo desempeñado por las asociaciones vietnamitas —en particular la Asociación de Vietnamitas en Francia— en el fortalecimiento de la solidaridad y la cohesión de la comunidad, la promoción de la cultura vietnamita, el mantenimiento de la enseñanza y el aprendizaje del idioma vietnamita entre las generaciones más jóvenes y la realización de contribuciones prácticas al desarrollo nacional.



El máximo dirigente aseveró que el Partido y el Estado han implementado recientemente diversas directrices y políticas destinadas a atender y proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los connacionales en el extranjero, apoyarles en la preservación y promoción de su identidad nacional y crear las condiciones para que mantengan vínculos cada vez más estrechos con su Patria.



Tras reconocer la labor de la Embajada de Vietnam y de otras representaciones de Hanoi en Francia en el cumplimiento de sus tareas, To Lam les instó a seguir comprendiendo a fondo y aplicando las directrices y resoluciones del Partido y del Estado en materia de relaciones exteriores.



Asimismo, exhortó a estas entidades a promover un enfoque proactivo y creativo al ofrecer asesoramiento sobre políticas y proponer medidas para impulsar aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia en todos los ámbitos; además de continuar desempeñando eficazmente la labor de protección consular; brindar un sólido apoyo a la comunidad vietnamita; y fomentar activamente la participación de los compatriotas —especialmente de las generaciones más jóvenes— en el desarrollo nacional.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en el encuentro. (Foto: VNA)



En la cita, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, informó que la comunidad vietnamita en Francia es una de las más antiguas de Europa. Está integrada por numerosas asociaciones y un importante contingente de científicos, intelectuales, expertos, empresarios, estudiantes y jóvenes, lo que representa un valioso recurso potencial para contribuir al desarrollo nacional.



A lo largo de generaciones, los vietnamitas en Francia se han esforzado por construir vidas estables y lograr una buena integración en la sociedad local, preservando al mismo tiempo el idioma, la identidad cultural y las tradiciones nacionales. En los últimos años, la comunidad ha llevado a cabo numerosas actividades prácticas en apoyo a la Patria, contribuyendo a causas humanitarias, educativas y culturales, promoviendo la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica, y actuando como un puente activo para fortalecer la amistad entre Vietnam y Francia.



Duc Hai subrayó la necesidad de aprovechar mejor los recursos de la comunidad, especialmente su potencial intelectual. Instó a los científicos y expertos connacionales en Francia a involucrarse más profundamente en programas de cooperación con Vietnam en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología cuántica, la tecnología espacial, la biotecnología, la energía y la transición ecológica.



Manifestó la esperanza que los empresarios vietnamitas en Francia actúen como puentes para la inversión, el comercio y la tecnología, ayudando a atraer más empresas francesas y europeas a Vietnam.



Por su parte, los jóvenes vietnamitas en Francia deben convertirse en una nueva fuerza de conexión entre ambos países, dominando tanto el francés como el vietnamita, comprendiendo la realidad de Vietnam, sintiéndose orgullosos de su identidad vietnamita y estando dispuestos a contribuir a la Patria, subrayó.



En representación de la Asociación de Vietnamitas en Francia, Tran Ngoc Thao Sophie manifestó que la comunidad ha seguido de cerca y con gran interés el proceso de renovación impulsado por el Partido y el Estado para acelerar el desarrollo nacional. Los compatriotas también compartieron sus aspiraciones e inquietudes sobre cómo construir una comunidad unida, integrada y próspera, capaz de realizar contribuciones más prácticas al país./.