Máximo dirigente vietnamita visita Comisión de Energía Atómica de Francia y Centro de I+D de Thales

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París (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, visitó el 11 de septiembre (hora local) la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia (CEA), donde presenció el intercambio de acuerdos de cooperación.

La visita se realizó en el marco de su viaje oficial a Francia y su participación en la Cumbre Espacial Internacional, por invitación del presidente francés Emmanuel Macron.

Un directivo de la CEA informó a la delegación vietnamita sobre las tecnologías clave en las que Francia posee ventajas competitivas. La CEA es un centro líder de investigación, desarrollo e innovación, tanto en Francia como a nivel mundial, que combina avances científicos y tecnológicos con una fuerza laboral altamente cualificada, especialmente en ámbitos estratégicos como la energía nuclear, los semiconductores, la tecnología cuántica y la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, To Lam afirmó que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación ya no es una opción para Vietnam, sino un imperativo para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045. Esta orientación también está en línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional. La energía nuclear, los semiconductores, la tecnología aeroespacial y la tecnología cuántica han sido identificados como ámbitos tecnológicos estratégicos prioritarios.

En el contexto de la reactivación del programa nacional de energía nuclear de Vietnam, que incluye la central nuclear de Ninh Thuan y proyectos de centros de investigación en ciencia y tecnología nuclear, propuso que la CEA acompañe al país en la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades regulatorias nucleares y la investigación conjunta sobre seguridad de reactores, además de ampliar la cooperación al ámbito de la medicina nuclear.

Asimismo, subrayó la necesidad de acelerar la transferencia de tecnología para que Vietnam pueda dominar gradualmente las tecnologías clave y vincular la investigación con la producción, en lugar de centrarse únicamente en el procesamiento y el montaje.

También abogó por profundizar la cooperación para elevar el grado de localización de tecnologías clave en el programa vietnamita de satélites de observación de la Tierra de nueva generación, así como por poner en marcha programas de doctorado y máster con supervisión conjunta para formar una nueva generación de científicos vietnamitas capaces de dominar las tecnologías cuánticas.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, presencia la firma de un acuerdo de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)

Ese mismo día, el máximo dirigente vietnamita visitó y mantuvo una sesión de trabajo en un centro de investigación tecnológica del Grupo Thales, ubicado en el polo científico y tecnológico de París-Saclay, donde recorrió un laboratorio de sala blanca dedicado a la investigación de semiconductores y materiales avanzados.

Un representante de Thales Group señaló que, como uno de los principales grupos tecnológicos internacionales, con más de 85.000 empleados en 65 países, la compañía invierte en el desarrollo y suministro de equipos de aviónica, sistemas de satélites de telecomunicaciones y soluciones de ciberseguridad y tecnología digital, con especial atención a la seguridad de los datos, la gestión de identidades digitales y la protección de la ciberseguridad de organismos gubernamentales, bancos y grandes empresas. Thales opera en Vietnam desde 1994 en los ámbitos de la gestión del tráfico aéreo, las telecomunicaciones y la ciberseguridad.

Sus principales áreas de investigación abarcan el desarrollo de hardware y componentes avanzados, tecnología cuántica, inteligencia artificial (IA) y software inteligente para apoyar la toma de decisiones humanas en situaciones de crisis, así como sistemas autónomos seguros.

En el marco de la visita, el máximo dirigente vietnamita presenció la firma y entrega de un acuerdo de cooperación entre Thales Group y el grupo vietnamita Gtel para impulsar la colaboración en IA, tecnología cuántica y ciberseguridad en Vietnam./.

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