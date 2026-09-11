Premier vietnamita pide reforma sustancial del sistema de distribución de combustibles

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio y otros organismos competentes para analizar la reestructuración del sistema de distribución de combustibles.



El jefe de Gobierno destacó que garantizar la seguridad energética nacional constituye una base para la estabilidad y el crecimiento económico de dos dígitos, por lo que la reorganización del sistema de distribución de combustibles es una tarea prioritaria.

En aplicación de la Resolución 70-NQ/TW, del 20 de agosto de 2025, sobre seguridad energética nacional hasta 2030, con visión a 2045, pidió impulsar reformas profundas, especialmente en los sectores de insumos estratégicos.

El primer ministro señaló que los combustibles son un producto estratégico y esencial, con impacto directo en la producción, los negocios, la vida de la población, el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, el sistema actual presenta deficiencias, como una elevada dependencia del mercado internacional, mecanismos poco adecuados ante las fluctuaciones, numerosos comerciantes mayoristas con limitada capacidad de abastecimiento y múltiples intermediarios que elevan los costos.

También persisten prácticas de acaparamiento, especulación, operaciones circulares, contrabando e infracciones en distintas etapas de la cadena.

Tras reconocer los esfuerzos del Ministerio de Industria y Comercio y otros organismos en la elaboración del proyecto de modificación del Decreto 83/2014/ND-CP sobre el comercio de combustibles, Minh Hung pidió segur trabajando en su perfeccionamiento para lograr una reforma sustancial del sistema, con una gestión más eficaz de este producto esencial.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (Foto: VNA)

El nuevo decreto deberá corregir de raíz las deficiencias del mecanismo vigente y construir un mercado y un sistema de distribución fluidos, eficientes, estables, transparentes y competitivos, operados conforme a los principios del mercado bajo la gestión estatal, pidió.



Enfatizó la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta ante las fluctuaciones internacionales y garantizar la seguridad energética y el suministro en todas las circunstancias.



La reforma debe reducir al máximo los intermediarios, controlar y regular los precios, disminuir los costos y definir claramente los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada actor, armonizando los intereses del Estado, las empresas y los consumidores y evitando conflictos de intereses, fraude y especulación, orientó.



En cuanto al sistema de distribución, el Ministerio de Industria y Comercio deberá rediseñarlo para reducir los intermediarios, distinguir claramente entre el abastecimiento y la distribución aguas abajo y eliminar las operaciones circulares.



Las responsabilidades de cada actor para garantizar el suministro a la red minorista, especialmente en períodos de volatilidad, deberán quedar claramente establecidas para evitar interrupciones o escasez local.



Respecto a los comerciantes mayoristas, el primer ministro pidió revisar las condiciones de operación en función de su capacidad real de abastecimiento, recursos financieros, infraestructura, reservas y responsabilidad de garantizar el suministro.



Encargó estudiar criterios adecuados para reestructurar su número y reorganizar a los distribuidores y minoristas, asegurando que todos los actores tengan capacidad y responsabilidad efectivas.



Sobre los precios, Minh Hung respaldó continuar renovando el mecanismo de gestión conforme a los principios del mercado, bajo regulación estatal.



El Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, deberá revisar la fórmula de precios, los costos operativos, los márgenes de beneficio, la declaración y publicación de precios, de modo que las empresas puedan reducir costos y competir, al tiempo que se evite el abuso de posiciones de mercado para imponer precios injustificados.



El primer ministro también pidió perfeccionar los mecanismos para garantizar el suministro, las reservas de circulación y las herramientas de estabilización del mercado, incluida la revisión y elaboración de normas transitorias y una hoja de ruta adecuada para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, evitando vacíos legales.



Instó al Ministerio de Industria y Comercio a completar urgentemente el proyecto de decreto, continuar recabando opiniones de empresas, asociaciones, ciudadanos y expertos con espíritu abierto, y someterlo a aprobación lo antes posible, a más tardar a comienzos de octubre de 2026./.