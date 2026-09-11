Vietnam impulsa ecosistema de UAV y desarrolla economía de baja altitud

Hanoi (VNA) - Vietnam cuenta con un gran potencial para desarrollar la economía de baja altitud, en la que los vehículos aéreos no tripulados (UAV) constituyen un sector prioritario.



Según Vo Xuan Hoai, subdirector del Centro Nacional de Innovación (NIC), las oportunidades no se limitan a ampliar las aplicaciones de los UAV, sino también a desarrollar capacidades industriales, dominar tecnologías y participar más profundamente en las cadenas de valor.



Los UAV están estrechamente vinculados a tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores, los sensores, los datos y la automatización.



Según el NIC, los UAV han pasado de utilizarse principalmente en tareas especializadas a integrarse cada vez más en la producción y los servicios, con un ecosistema que abarca hardware, software de control, chips, sensores, conectividad de datos y plataformas de gestión.



Esto abre oportunidades para que las empresas participen en distintas etapas, desde la investigación, el diseño y la fabricación de componentes hasta el desarrollo de soluciones y servicios especializados.



Junto con los UAV, la economía de baja altitud está configurando un nuevo espacio económico que comprende tecnologías, infraestructuras, datos y servicios desarrollados en este ámbito.



Sus aplicaciones abarcan la logística, la agricultura de precisión, la topografía y cartografía, la inspección de infraestructuras, la vigilancia ambiental, las operaciones de búsqueda y rescate y los servicios urbanos inteligentes, creando nuevos mercados y favoreciendo la conexión entre diversos sectores tecnológicos.



Huynh Thi Hong Nhung, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Tay Ninh, señaló que la localidad orienta el desarrollo de la economía de baja altitud mediante políticas, infraestructuras de prueba y la creación de un ecosistema de aplicaciones, con el objetivo de convertir la provincia en un espacio real para probar nuevas tecnologías antes de extenderlas a mayor escala.



Vu Anh Tu, jefe del Departamento de promoción comercial de la Alianza de economía de baja altitud de Vietnam, consideró necesario fortalecer las empresas nacionales, elevar el valor añadido generado localmente y ampliar las aplicaciones de los productos UAV vietnamitas.



Desde la perspectiva de las aplicaciones, el doctor Tran Thien Phuong, vicepresidente de la Red Vietnamita de Tecnología Aeroespacial y Sistemas de Vehículos Aéreos No Tripulados, señaló una hoja de ruta que va desde el transporte sanitario mediante UAV hasta el desarrollo de una red de Movilidad Aérea Avanzada (AAM) en Hanoi, situando los UAV en un contexto más amplio de nuevos medios de transporte y su posible integración en las infraestructuras urbanas.



El NIC considera que los UAV tienen potencial para convertirse en una nueva industria tecnológica de alta tecnología en Vietnam, con amplios vínculos con sectores estratégicos como la IA, la robótica, los semiconductores, los nuevos materiales, los datos y la transformación digital.



Como entidad encargada de conectar recursos de innovación nacionales e internacionales, el NIC está desarrollando un ecosistema de apoyo a empresas, startups, expertos y organizaciones de investigación en el ámbito de los UAV.



Asimismo, promueve el acceso a nuevas tecnologías, la formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo, y una mayor participación de productos y soluciones vietnamitas en las cadenas de valor globales.



Una iniciativa destacada es la Red Vietnamita de Innovación y Expertos en UAV (UAVS Vietnam), destinada a conectar a expertos, empresas, institutos de investigación y universidades nacionales y extranjeras, promover el intercambio de conocimientos, la cooperación científica, el desarrollo de productos, la comercialización de tecnologías y la formación de recursos humanos para el sector.



El NIC también coopera con el Gobierno de Japón y el PNUD en la puesta en marcha del Espacio de Innovación Vietnam-Japón, cuya operación está prevista para finales de 2026.



En este marco, el UAV Lab del NIC en Hoa Lac será una instalación prioritaria para la investigación, las pruebas, la formación de recursos humanos, el perfeccionamiento tecnológico y la comercialización de soluciones UAV en Vietnam./.

VNA