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Hanoi pone a prueba dos proyectos tecnológicos bajo mecanismo sandbox

Hanoi pone en marcha dos proyectos tecnológicos piloto en Hoa Lac para probar nuevas soluciones de transporte autónomo y procesamiento de tierras raras.

Una demostración de una barredora eléctrica autónoma. Foto: VNA
Una demostración de una barredora eléctrica autónoma. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La puesta en marcha de dos proyectos tecnológicos piloto bajo un mecanismo de pruebas controladas en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac marca un nuevo paso de Hanoi en la construcción de un marco jurídico para las nuevas tecnologías, con el objetivo de llevar los resultados de la investigación a la práctica y promover la ciencia, la tecnología y la innovación.

El Comité Popular de Hanoi celebró recientemente una conferencia para poner en marcha las decisiones que autorizan las pruebas controladas de dos proyectos: un sistema inteligente de transporte autónomo desarrollado por la empresa Phenikaa-X y una tecnología para producir óxidos totales de tierras raras con una concentración superior al 95% a escala semiindustrial, desarrollada por la Compañía de Consultoría de Construcción y Tecnología Minera.

En la conferencia, el vicepresidente del Comité Popular municipal Truong Viet Dung señaló que lo importante no son solo las dos tecnologías sometidas a prueba, sino también que Hanoi está experimentando un nuevo modelo de gobernanza.

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El vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Truong Viet Dung, presenta las decisiones del programa piloto a dos empresas. Foto: VNA

Según el funcionario, el mecanismo sandbox no es un sistema de “solicitud-aprobación” para las nuevas tecnologías, sino una herramienta para que el Estado y las empresas encuentren conjuntamente soluciones que permitan llevar nuevos productos a la vida cotidiana con mayor rapidez, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la responsabilidad.

En cuanto al sistema inteligente de transporte autónomo, el período de prueba previsto es de 24 meses. La ciudad exige evaluar su seguridad, estabilidad, capacidad para gestionar situaciones y compatibilidad con las condiciones actuales de infraestructura, como base para determinar los requisitos necesarios para su comercialización y expansión.

El profesor Le Anh Son, director de Phenikaa-X, informó que la iniciativa es fruto de más de cinco años de investigación, con miles de pruebas y decenas de miles de kilómetros de operación experimental.

El equipo de ingenieros vietnamitas ha desarrollado íntegramente el sistema de software autónomo, que integra mapas digitales, posicionamiento de alta precisión, reconocimiento del entorno, planificación de rutas y control.

Por su parte, Le Van Tuan, presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Consultoría de Construcción y Tecnología Minera, señaló que el proyecto es fruto de unos 10 años de investigación de científicos vietnamitas. La empresa fabricó, instaló y realizó pruebas sin carga de un sistema semiindustrial en la provincia de Thai Nguyen durante 2024-2025 y continuará mejorando las instalaciones, instalando equipos y completando el sistema de automatización en Hoa Lac.

Truong Viet Dung exigió que las pruebas determinen la capacidad de dominar la tecnología, la estabilidad de la línea de producción, la calidad de los productos y la eficiencia en el uso de materias primas, productos químicos y energía. También pidió controlar estrictamente los residuos, el medio ambiente y la seguridad radiológica. Los resultados servirán para evaluar la posibilidad de pasar a una escala de producción superior.

Las empresas deberán cumplir estrictamente el alcance, el plazo y las condiciones de las pruebas, controlar proactivamente los riesgos e informar con veracidad sobre los datos. Los organismos y departamentos municipales deberán acompañar y supervisar la implementación, resolver las dificultades y recopilar los problemas surgidos para proponer mejoras de los mecanismos y políticas.

Se espera que los dos proyectos permitan no solo verificar las tecnologías, sino también mejorar la capacidad de Hanoi para gestionar la innovación y crear condiciones para que los productos desarrollados por científicos e ingenieros vietnamitas contribuyan al progreso de la capital y del país./.

VNA
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