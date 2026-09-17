Vietnam y China impulsan los intercambios y la cooperación entre organizaciones de mujeres

Beijing (VNA) – Vietnam y China acordaron impulsar los intercambios y la cooperación entre sus organizaciones de mujeres, con especial atención a las jóvenes, intelectuales y emprendedoras, así como a las localidades fronterizas, durante un encuentro celebrado hoy en Beijing entre la vicepresidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Le Thi Thuy, y la titular de la Federación de Mujeres de China, Shen Yiqin.



Durante el encuentro, Le Thi Thuy destacó la especial importancia de esta visita, que constituye su primera misión en el extranjero desde que asumió el cargo.



Valoró muy positivamente los importantes avances de China en la protección de los derechos e intereses legítimos de las mujeres, así como en la promoción de la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres, y expresó su deseo de conocer y aprovechar la experiencia y los métodos de trabajo de la parte china en estos ámbitos.



Al destacar la proximidad geográfica y la larga tradición de amistad entre Vietnam y China, afirmó que los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación entre las organizaciones de mujeres desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de las bases sociales de las relaciones bilaterales.



Asimismo, valoró la creciente cooperación entre la Unión de Mujeres de Vietnam y la Federación de Mujeres de China en los últimos años, tanto a nivel central como local, especialmente entre las organizaciones de mujeres de las provincias fronterizas.

La vicepresidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Le Thi Thuy, y la titular de la Federación de Mujeres de China, Shen Yiqin. (Fuente: VNA)





De cara al futuro, propuso que ambas organizaciones sigan innovando y diversificando sus modalidades de cooperación, fortalezcan los vínculos entre sus organizaciones locales, particularmente en las provincias fronterizas, y amplíen los intercambios entre mujeres jóvenes, intelectuales y emprendedoras.



También planteó continuar las conversaciones para la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación e intensificar el intercambio de experiencias en áreas como el apoyo a las mujeres para el desarrollo económico, el emprendimiento, la innovación, la transformación digital y la formulación e implementación de políticas relacionadas con las mujeres y la familia.



Por su parte, Shen Yiqin destacó el buen estado de las relaciones entre ambos países y entre sus respectivas organizaciones de mujeres. Expresó su disposición a impulsar la cooperación en favor de las mujeres y los niños de zonas desfavorecidas y regiones fronterizas, así como a ampliar las asociaciones en ámbitos como la tecnología, la economía digital, el comercio, la economía verde, la formación de recursos humanos y la protección de los derechos de las mujeres.



Con anterioridad, la presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Le Thi Thuy, se reunió el 16 de septiembre con Sun Haiyan, viceministra del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la diplomacia popular y el papel de las organizaciones de mujeres en el fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y China.



Propuso estrechar los vínculos entre los intercambios de mujeres y otros canales de diplomacia popular, ampliar los intercambios entre mujeres jóvenes, intelectuales y emprendedoras, y fomentar la cooperación entre las organizaciones locales de mujeres, especialmente en las provincias fronterizas.



Sun Haiyan, por su parte, destacó el amplio potencial de las futuras actividades conjuntas y señaló que la labor en favor de las mujeres no debe limitarse al ámbito nacional, sino adoptar una perspectiva global que contribuya al movimiento mundial de mujeres. Expresó su deseo de que ambas partes refuercen la coordinación para proteger los intereses de las mujeres y ampliar los intercambios bilaterales./.