Política

Máximo dirigente exige resultados concretos en la lucha anticorrupción

El Comité Directivo Central (CDC) para la Prevención y el Control de la Corrupción, el Despilfarro y los Fenómenos Negativos, debe implementar las actividades correctamente el principio de “hablar menos y hacer más” y “llevar las tareas hasta el final”, propuso hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Comité Directivo Central (CDC) para la Prevención y el Control de la Corrupción, el Despilfarro y los Fenómenos Negativos, debe implementar las actividades correctamente el principio de “hablar menos y hacer más” y “llevar las tareas hasta el final”, propuso hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Durante una reunión del Comité Directivo Central para analizar y aportar observaciones sobre los resultados de la implementación del programa de trabajo del órgano para 2026 y sus conclusiones, el máximo dirigente subrayó que se ha acelerado el trabajo de elaboración y perfeccionamiento institucional, llevando gradualmente a la práctica los documentos del XIV Congreso del Partido.

Se han intensificado el control del poder, la supervisión temprana y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, destacó el líder partidista, quien es también jefe del Comité Directivo Central para la Prevención y el Control de la Corrupción, el Despilfarro y los Fenómenos Negativos.

La lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas se ha vinculado a la gestión de obras, proyectos y activos concretos, al desbloqueo de recursos y a la determinación de responsabilidades, elogió.

El Comité Directivo ha detectado y sancionado las infracciones con rigor y de conformidad con la ley, sin zonas vedadas ni excepciones; asimismo, ha perfeccionado su mecanismo de funcionamiento para responder a las exigencias de liderazgo y dirección directa e integral de la labor, reiteró.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Resulta necesario superar de inmediato los resultados desiguales y las deficiencias en el campo y no pueden atribuir las dificultades únicamente a los mecanismos, recomendó.

El Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno también han emitido diversos mecanismos y resoluciones específicos. Es fundamental distinguir entre los obstáculos legales y los retrasos derivados de problemas de coordinación, de la capacidad o disciplina de implementación, o de la elusión de responsabilidades, remarcó.

En cuanto a las tareas clave desde ahora hasta finales de 2026, instó a completar una revisión exhaustiva, formular planes de resolución y perfeccionar de manera sincronizada la normativa legal, así como a manejar definitivamente los proyectos pendientes y gestionar los activos inmobiliarios excedentes.

También hizo hincapié en la importancia de reforzar el control del poder, la supervisión basada en datos y la prevención de los riesgos desde la raíz; completar la tramitación de los casos e incidentes supervisados y dirigidos por el Comité Directivo Central; identificar y abordar de forma proactiva las infracciones en sectores nuevos, críticos y estratégicos.

Además, buscan renovar los contenidos y métodos de trabajo, y elevar la eficacia de las actividades del Comité Directivo Central, especialmente de los comités directivos a nivel provincial, precisó.

Los resultados de la labor de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas deben medirse por la rectificación de las irregularidades, la recuperación de activos, la liberación de recursos y el fortalecimiento de la confianza pública, apuntó.

Luego de su 30 reunión, el Comité Directivo Central ha supervisado y dirigido 20 causas penales y seis casos. Las inspecciones revelaron numerosas infracciones, lo que dio lugar a recomendaciones para la recuperación de más de 12 millones de dólares y 176 hectáreas de terreno, entre otros./.

VNA
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