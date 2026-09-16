Austria valora la contribución de Vietnam al fortalecimiento de los lazos con la ASEAN

Praga (VNA) - Dirigentes del Parlamento y el Gobierno de Austria valoraron el importante papel y las contribuciones de Vietnam al fortalecimiento de la cooperación entre Viena y la ASEAN, al tiempo que destacaron los resultados positivos alcanzados en las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países durante los últimos 54 años.



Así lo señalaron durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945- 2026), celebrada el 15 de septiembre en Viena.



Al acto, organizado por la Embajada de Vietnam en Austria, asistieron el presidente del Consejo Nacional (Cámara Baja) de Austria, Walter Rosenkranz; la presidenta del Consejo Federal (Cámara Alta), Christine Schwarz-Fuchs; y el viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Le Xuan Dinh.



También estuvieron presentes el embajador de Austria en Vietnam, Philipp Agathonos; el asistente de Política Exterior del canciller austriaco, Peter Launsky; representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria; altos dirigentes de organismos y organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas en Viena, así como numerosos amigos y miembros de la comunidad vietnamita en Austria.



La parte austriaca expresó su impresión ante los destacados logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam y señaló que las relaciones bilaterales aún cuentan con un amplio potencial para seguir desarrollándose de manera más profunda, sustancial y eficaz.



Las autoridades austriacas reafirmaron su disposición a contribuir activamente al fortalecimiento y la profundización de la amistad y la cooperación bilateral en los ámbitos en los que ambos países cuentan con fortalezas, intereses comunes y potencial de cooperación, así como a intensificar los intercambios entre los pueblos.



En la ceremonia, el embajador Vu Le Thai Hoang recordó el hito del 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en la plaza Ba Dinh, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una era de independencia y libertad para el pueblo vietnamita.



El diplomático destacó que el espíritu de independencia, autodeterminación y resiliencia, junto con la aspiración de desarrollo, ha acompañado al país durante los 81 años de construcción y defensa de la Patria, especialmente a lo largo de cuatro décadas de Doi Moi (Renovación).



Señaló que Vietnam ha establecido relaciones diplomáticas con 194 países, cuenta con marcos de asociación estratégica o integral con 45 socios, participa en 70 importantes organizaciones internacionales y se ha convertido, tras 40 años de Doi Moi, en un país de ingreso mediano alto.



Vietnam se encamina hacia dos grandes objetivos de desarrollo: convertirse para 2030 en un país con una industria moderna y de ingreso mediano alto, y para 2045 en un país desarrollado, de ingreso alto, próspero y feliz.



En un contexto internacional marcado por numerosos cambios, Vietnam mantiene firme una política exterior de independencia y autonomía estratégica, paz, cooperación y desarrollo; promueve el diálogo y la solución de controversias sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU), y respalda un multilateralismo justo e igualitario, con la ONU como eje central.



Vietnam está dispuesto a desempeñar un papel de puente para promover la cooperación y el diálogo, así como a participar de manera cada vez más sustancial en la solución de los problemas comunes de la comunidad internacional. En 2027, el país conmemorará el 50.º aniversario de su ingreso en las Naciones Unidas.



En cuanto a las relaciones Vietnam-Austria, el embajador Vu Le Thai Hoang afirmó que estas constituyen uno de los vínculos importantes de Vietnam en Europa. De cara al 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027, ambos países cuentan con un amplio potencial para profundizar la cooperación, especialmente mediante intercambios de delegaciones de alto nivel y entre los partidos, diplomacia parlamentaria, cooperación en ciencia, tecnología e innovación, comercio e inversión, educación y trabajadores cualificados, cultura y turismo, así como cooperación entre las localidades.



El diplomático también valoró las contribuciones de la comunidad vietnamita en Austria, a la que consideró una parte inseparable de la nación y un importante puente para consolidar la amistad, el entendimiento y la cooperación entre ambos países.



La ceremonia por el 81.º aniversario del Día Nacional brindó a la comunidad vietnamita en Austria la oportunidad de dirigir sus pensamientos hacia la Patria y sentirse orgullosa de los 81 años de construcción, defensa y desarrollo nacional. El acto también contribuyó a fortalecer el entendimiento, la amistad y los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Austria y con amigos internacionales.



De este modo, la imagen de un Vietnam amante de la paz, estable, dinámico, rico en identidad cultural, proactivo en la integración internacional y dispuesto a cooperar por la paz y el desarrollo sostenible continúa proyectándose en Austria y en Viena, centro de la diplomacia multilateral./.

VNA