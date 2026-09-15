Máximo dirigente de Vietnam ofrece banquete en honor de la pareja real de Tailandia



Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa ofrecieron hoy aquí un banquete en honor del Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, la Reina y la delegación de la Familia Real tailandesa, de visita de Estado en Vietnam del 14 al 16 de septiembre.



En su discurso, el secretario general del Partido y presidente To Lam felicitó al pueblo tailandés por los importantes logros alcanzados bajo el sabio reinado del Rey y con el importante papel desempeñado por la Familia Real en el fortalecimiento de la unidad nacional, el mantenimiento de la estabilidad, el desarrollo del país, la mejora de las condiciones de vida de la población, así como en ámbitos como la agricultura sostenible, la salud, la educación y el desarrollo comunitario.



Destacó que Vietnam y Tailandia son amigos cercanos que comparten numerosas similitudes históricas, culturales y tradicionales, y están vinculados dentro de una región del Sudeste Asiático pacífica, dinámica y llena de potencial. Durante el último medio siglo, las relaciones entre ambos países no han dejado de desarrollarse. Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países fueron fortaleciendo gradualmente la confianza y ampliando la cooperación, hasta convertirse en socios estratégicos en 2013 y, posteriormente, en socios estratégicos integrales en 2025.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en el banquete. (Foto: VNA)



El líder vietnamita expresó su profundo agradecimiento al Rey, a la Familia Real, al Gobierno y al pueblo tailandeses por sus cálidos sentimientos, su atención y su constante apoyo a la comunidad vietnamita en Tailandia, así como por su consideración hacia los lugares vinculados al Presidente Ho Chi Minh y los vestigios de la presencia de la comunidad vietnamita en el país. Estos lugares no solo constituyen valiosos recuerdos para el pueblo vietnamita, sino que también se han convertido en hermosos símbolos de los intercambios, los lazos y la amistad entre ambos países.



Afirmó que Vietnam desea trabajar junto con Tailandia para construir una relación cada vez más sustancial, en la que el éxito de uno genere mayores oportunidades de desarrollo para el otro.



Las jóvenes generaciones de ambos países, señaló, continuarán preservando los logros alcanzados por las generaciones anteriores y fortaleciendo la amistad entre los dos pueblos.



Con una confianza política cada vez más sólida, estrechos vínculos entre los pueblos de ambos países y teniendo en cuenta la importante trascendencia de la presente visita del Rey y la Reina, la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia continuará desarrollándose de manera más profunda, sustancial y sostenible.



El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, habla en la cita. (Foto: VNA)



En su discurso de respuesta, el Rey de Tailandia expresó su admiración por los notables avances logrados por Vietnam en su desarrollo nacional y en la mejora de la calidad de vida de su población. Consideró que estos logros son fruto de los esfuerzos perseverantes y de la determinación conjunta del Gobierno y el pueblo vietnamitas para construir un futuro mejor para las generaciones venideras.



También se congratuló por los estrechos vínculos mantenidos constantemente entre los pueblos tailandés y vietnamita, así como por los intercambios y las visitas recíprocas realizadas a lo largo de los años. Consideró estos vínculos como una base particularmente importante de las relaciones entre Tailandia y Vietnam y como un factor que permitirá que la amistad entre ambos países continúe floreciendo.



Subrayó que la presente visita a Vietnam, que tiene lugar con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, constituye una firme afirmación de sus estrechos vínculos y de la continuidad de su cooperación en todos los ámbitos./.

