Política

Canciller destaca resultados de la participación del premier en BRICS y su visita a la India

La participación de Vietnam en la Cumbre BRICS y la visita a India impulsan la cooperación multilateral y la Asociación Estratégica Integral con India.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la 18.ª Cumbre de los BRICS. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la 18.ª Cumbre de los BRICS. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - La participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la 18.ª Cumbre de los BRICS y su visita de trabajo a la India del 12 al 13 de septiembre concluyó con éxito, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.

Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Nueva Delhi, el canciller Le Hoai Trung afirmó que la visita incluyó un intenso programa de actividades desarrollado en poco más de 24 horas.

El primer ministro participó y pronunció un discurso en la Cumbre BRICS, mantuvo conversaciones con su homólogo indio Narendra Modi y sostuvo encuentros con dirigentes de países miembros y socios del BRICS, entre ellos Rusia, Indonesia, Filipinas, Burundi, Malasia, Etiopía, Cuba y Arabia Saudita. También se reunió con dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), así como con numerosos socios y empresas indias.

La participación vietnamita, especialmente el discurso de Le Minh Hung, fue altamente valorada por los países miembros y el país anfitrión. El premier propuso que el BRICS fortalezca la coordinación con los mecanismos multilaterales regionales, interregionales y globales para promover la paz, la estabilidad, la cooperación y un desarrollo igualitario y sostenible, así como impulsar la reforma del sistema multilateral en beneficio de los países en desarrollo.

Asimismo, planteó tres prioridades: pasar de responder a las fluctuaciones a fortalecer proactivamente la resiliencia y autosuficiencia de las economías; renovar los motores tradicionales de crecimiento y crear nuevos motores inclusivos y sostenibles; y convertir las oportunidades de cooperación en ciencia, tecnología e innovación en programas y proyectos concretos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó que las contribuciones de Vietnam elevaron el nivel de la Cumbre. La prensa india también destacó que la participación vietnamita no solo fortaleció los vínculos entre Vietnam y el BRICS, sino que contribuyó a estrechar la conexión entre el bloque y la ASEAN.

En las actividades bilaterales, Le Minh Hung y Narendra Modi evaluaron la cooperación desde la visita de Estado de To Lam a India en mayo de 2026 y la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral reforzada. Ambas partes coincidieron en que los vínculos bilaterales han registrado avances positivos y sustanciales y acordaron medidas concretas para aplicar los acuerdos de alto nivel y profundizar la cooperación.

Los encuentros del primer ministro vietnamita con dirigentes de otros países, organizaciones internacionales y socios también contribuyeron a reforzar la confianza política, ampliar la amistad y abrir nuevas oportunidades de cooperación en áreas de interés común.

Según Le Hoai Trung, la visita materializó la política exterior establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido, especialmente la elevación de la participación de Vietnam en los mecanismos multilaterales.

En el 20.º aniversario de la creación del BRICS, la participación de Vietnam como país socio permite fortalecer los vínculos con sus miembros y otros socios, diversificar mercados comerciales y de inversión y abrir nuevas oportunidades de cooperación en ciencia y tecnología, energía, infraestructura, formación de recursos humanos, salud, educación, turismo y cultura.

En cuanto a los próximos pasos, Vietnam seguirá coordinándose activamente con los miembros y socios del BRICS para participar en ámbitos acordes con sus intereses y capacidades, especialmente el fortalecimiento de la resiliencia y autosuficiencia económica, la renovación de los motores de crecimiento y la promoción del papel de los mecanismos multilaterales en beneficio de los países en desarrollo.

Respecto a la cooperación bilateral, especialmente con la India, ambas partes acordaron promover una mayor convergencia estratégica y una conexión más práctica. Vietnam continuará desplegando programas y planes concretos a todos los niveles y sectores, al tiempo que implementará los acuerdos alcanzados con sus socios.

El canciller subrayó que el objetivo es convertir los compromisos y acuerdos en proyectos y resultados concretos, generando beneficios económicos sustanciales y contribuyendo directamente a los objetivos de desarrollo socioeconómico de Vietnam./

VNA
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