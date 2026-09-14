Política

Titular legislativo pide mejorar calidad y difusión de información parlamentaria

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy en la provincia de Khanh Hoa a la Conferencia Nacional de Colaboradores del periódico Dai bieu Nhan dan (Diputados del Pueblo) 2026, bajo el lema “Potenciar la comunicación de políticas y acompañar a los órganos electos en la nueva era de desarrollo del país”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la conferencia. Foto: VNA
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la conferencia. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy en la provincia de Khanh Hoa a la Conferencia Nacional de Colaboradores del periódico Dai bieu Nhan dan (Diputados del Pueblo) 2026, bajo el lema “Potenciar la comunicación de políticas y acompañar a los órganos electos en la nueva era de desarrollo del país”.

En su intervención, el titular legislativo destacó la labor del periódico en la difusión oportuna de las directrices del Partido, las políticas y leyes del Estado, así como de las actividades de la Asamblea Nacional, su Comité Permanente y los Consejos Populares locales. Los más de 500 colaboradores constituyen una importante fuerza de apoyo que contribuye a enriquecer sus contenidos.

El dirigente instó al periódico a continuar una renovación profunda, moderna y coordinada, ofreciendo información completa, oportuna, veraz y objetiva sobre la actividad de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares, así como análisis especializados y experiencias prácticas sobre la elaboración y aplicación de políticas y leyes.

Subrayó que la Asamblea Nacional está renovando fuertemente su enfoque legislativo y de supervisión, impulsando la institucionalización de los lineamientos del Partido y la coordinación con el Gobierno, además de liderar la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial. Por ello, la comunicación parlamentaria también debe aprovechar al máximo la ciencia, la tecnología, la transformación digital y la IA.

Pidió prestar mayor atención a la formación de periodistas y editores con un profundo conocimiento de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares, así como fomentar el uso de nuevas tecnologías, la investigación y el aprendizaje continuo.

También instó a reforzar la lucha contra la corrupción y los fenómenos negativos, y a destacar iniciativas y modelos eficaces e innovadores.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y los asistentes en la conferencia. Foto: VNA

Para los colaboradores, pidió mantener la pasión, la ética y la firmeza política, además de actuar con dinamismo, precisión, rigor y espíritu constructivo.

Las autoridades locales, señaló, deben prestar mayor atención a la comunicación para contribuir a que la población conozca y cumpla la Constitución y las leyes.

En la conferencia, la editora en jefa del periódico, Pham Thi Thanh Huyen, destacó que su red de colaboradores incluye diputados, dirigentes de delegaciones parlamentarias y Consejos Populares, expertos, científicos, gestores y personas con amplia experiencia práctica. Esta fuerza contribuye a conectar el Parlamento con la realidad, el nivel central con las localidades y los órganos electos con los votantes y la población.

El periódico seguirá aprovechando esta red para trasladar las opiniones y experiencias de la ciudadanía al Parlamento y acercar las políticas a la población de forma clara y convincente, al tiempo que impulsará la transformación digital, las nuevas plataformas de comunicación y un periodismo político de mayor calidad.

Por su parte, el subsecretario permanente del Comité del Partido de Khanh Hoa, Ho Xuan Truong, destacó el papel de la comunicación de políticas como puente para que la población comprenda, apoye y participe en la aplicación de las grandes orientaciones de desarrollo. La provincia espera que periodistas y colaboradores sigan acompañando su desarrollo y difundiendo mejor la imagen de Khanh Hoa, su territorio y su gente./.

VNA
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