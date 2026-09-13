Política

Premier vietnamita propone orientaciones para fortalecer cooperación de los BRICS

En la XVIII Cumbre de los BRICS, el primer ministro Le Minh Hung propuso fortalecer la resiliencia económica, renovar los motores de crecimiento

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la sesión (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la sesión (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezó hoy una delegación de alto nivel del país para asistir a la XVIII Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, en calidad de país socio del bloque.

La cumbre, presidida por el primer ministro indio, Narendra Modi, quien ejerce la presidencia de los BRICS en 2026, contó con la participación de líderes de los países miembros y socios del bloque, países invitados y representantes de organizaciones internacionales.

Se trata del evento más importante del Año de la Presidencia india de los BRICS 2026 y marca además el 20.º aniversario de la formación y el desarrollo del grupo.

Al intervenir en la sesión con el tema “La resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad: configurando el futuro del crecimiento inclusivo mundial”, el premier Le Minh Hung afirmó que Vietnam apoya y desea que los BRICS coordinen más estrechamente con los mecanismos multilaterales regionales, interregionales y mundiales para contribuir a la paz, la estabilidad y la cooperación, así como brindar oportunidades de desarrollo equitativas y sostenibles a todos los países.

También destacó la necesidad de promover el diálogo, fortalecer la confianza y reformar el sistema multilateral para responder mejor a los intereses de los países en desarrollo.

Al valorar las prioridades de los BRICS para 2026, el jefe del Gobierno vietnamita propuso tres grandes orientaciones. En primer lugar, pasar de responder a las fluctuaciones a elevar proactivamente la resiliencia y la autosuficiencia de las economías, mediante una mayor cooperación y apoyo a los países en desarrollo para mejorar sus capacidades de formulación de políticas, gobernanza, previsión y respuesta a las perturbaciones.

En segundo lugar, pasar de ampliar la escala de la cooperación a renovar los motores tradicionales del crecimiento y, al mismo tiempo, crear nuevos motores de crecimiento inclusivos y sostenibles mediante una mayor coordinación de las políticas comerciales y de inversión, la apertura de los mercados y la movilización de recursos a largo plazo y a costos razonables para las transiciones digital y verde.

En tercer lugar, convertir las oportunidades de cooperación en ciencia, tecnología e innovación en programas y proyectos concretos mediante investigaciones conjuntas, formación de recursos humanos y transferencia de tecnología, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la agricultura inteligente y las energías limpias.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la sesión (Fuente: VNA)

Al compartir las orientaciones de desarrollo de Vietnam, que sitúan a las personas, la renovación institucional, la gobernanza moderna y la ciencia y tecnología como bases del desarrollo, el primer ministro aseguró que Vietnam está dispuesto a acompañar a los BRICS con espíritu de responsabilidad, buena voluntad y cooperación sustantiva, con miras a construir un futuro de paz, prosperidad y desarrollo sostenible e inclusivo.

Las palabras del premier vietnamita fueron recibidas favorablemente y valoradas por el país anfitrión y los líderes participantes en la cumbre.

En su discurso inaugural, el primer ministro indio, Narendra Modi, subrayó que las prioridades de los BRICS en 2026 son construir bases de resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad, con un enfoque centrado en las personas y que ponga a la humanidad por encima de todo, y llamó a convertir las prioridades de colaboración en resultados concretos y prácticos.

La cumbre debatió cuestiones internacionales y regionales de interés común, incluida la reforma del sistema de gobernanza mundial y las instituciones multilaterales, el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y la promoción de un crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Los líderes reafirmaron su determinación de fortalecer la cooperación en los ámbitos político y de seguridad, económico y financiero, y cultural e intercambio entre los pueblos; promover la cooperación en comercio, inversión, finanzas, innovación, energía, agricultura, seguridad alimentaria, transición energética, medio ambiente y salud; así como garantizar la estabilidad de los mercados energéticos, mantener flujos continuos de energía y reforzar la protección de las infraestructuras energéticas esenciales./.

VNA
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