Primer ministro vietnamita se reúne con su homólogo etíope

Nueva Delhi, 13 sep (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió con su homólogo etíope, Abiy Ahmed Ali, el 12 de septiembre en Nueva Delhi, al margen de la 18.ª Cumbre de los BRICS.



Minh Hung expresó su satisfacción por el encuentro, que coincide con el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Etiopía (1976-2026).



También felicitó a Etiopía por haber sido elegida sede de la 32.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP32) y de la 5.ª Cumbre de la Asociación para el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030 (P4G), ambas previstas para 2027.



El primer ministro destacó los avances en las relaciones bilaterales, especialmente desde la visita oficial a Vietnam de Abiy Ahmed Ali y su participación en la 4.ª Cumbre P4G, en abril de 2025.



Minh Hung afirmó que Vietnam considera a Etiopía un socio importante en África y propuso reforzar la confianza política y los intercambios de delegaciones, especialmente entre dirigentes, organismos y empresas, para ampliar las oportunidades de comercio e inversión.



También pidió acelerar las negociaciones de acuerdos clave, como el Convenio para evitar la doble imposición y el Acuerdo de promoción y protección de inversiones, a fin de fortalecer el marco jurídico de la cooperación bilateral.



Por su parte, Abiy Ahmed Ali recordó sus buenas impresiones de la visita a Vietnam en 2024 y valoró los logros socioeconómicos del país, así como su creciente papel y posición internacional.



Reafirmó que Etiopía considera a Vietnam un socio prioritario y desea ampliar la cooperación bilateral.



El primer ministro etíope señaló que Etiopía puede convertirse en un destino atractivo para las empresas vietnamitas por su gran población, rápido crecimiento económico y amplio potencial.



Invitó a las empresas vietnamitas a invertir y hacer negocios en el país, especialmente en agricultura, industria de procesamiento, tecnología e inteligencia artificial, y aseguró que el Gobierno etíope facilitará estas actividades.



Destacó que los vuelos directos entre ambos países y la amplia red de Ethiopian Airlines contribuirán a mejorar la conectividad entre Etiopía, Vietnam y Asia, facilitando los intercambios entre los pueblos y la cooperación económica, comercial y de inversión.



Ambos primeros ministros acordaron mantener una estrecha coordinación en los foros multilaterales, incluidos las Naciones Unidas, los BRICS y P4G. Etiopía se mostró dispuesta a actuar como puente para impulsar las relaciones entre Vietnam y la Unión Africana (UA).



Abiy Ahmed Ali también expresó su deseo de que Vietnam siga compartiendo experiencias y apoyando a Etiopía en la organización de la 5.ª Cumbre P4G, prevista para febrero de 2027 en el país africano./.

VNA