Máximo dirigente sostiene encuentro con expertos tecnológicos vietnamitas en Francia

París (VNA) –En el marco de su visita oficial a Francia y su participación en la Cumbre Espacial Internacional, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy en París, a varios expertos tecnológicos vietnamitas.



En su intervención, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, afirmó que la comunidad de expertos e intelectuales vietnamitas en el país europeo trabaja en diversos ámbitos y que muchos de ellos desempeñan funciones en importantes organismos, universidades y organizaciones francesas. Se trata de un colectivo altamente cualificado y comprometido, con un firme deseo de aportar sus conocimientos al desarrollo del país, dijo.



En la reunión, los expertos propusieron diversas líneas de desarrollo en ámbitos como la energía nuclear, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y la industria aeroespacial. Entre las propuestas figuraron programas de cooperación estratégica para formar ingenieros de alto nivel; el desarrollo de un sistema nacional de análisis de datos para combatir el fraude y aplicarlo en sectores como la sanidad y las finanzas; la interconexión de las bases de datos estatales existentes, actualmente dispersas entre distintos organismos; la aplicación de la IA al diseño de ingeniería aeroespacial; y el establecimiento de un centro de optoelectrónica en Vietnam.



Los expertos también expresaron su deseo de que el Partido y el Estado creen condiciones más favorables para que los expertos e intelectuales vietnamitas participen de manera más activa en el proceso de desarrollo nacional, especialmente en los ámbitos prioritarios para Vietnam.



Tras escuchar las propuestas, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, enfatizó que, para lograr un desarrollo rápido y sostenible y reforzar la autosuficiencia nacional, Vietnam debe desarrollar un sólido potencial científico y tecnológico y aprovechar al máximo el talento intelectual de su pueblo, tanto dentro como fuera del país.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



Afirmó que los científicos, expertos e intelectuales vietnamitas que trabajan en destacados centros científicos y tecnológicos de todo el mundo, incluida Francia, constituyen un valioso recurso intelectual y un puente que permite a Vietnam acceder a las redes mundiales de conocimiento, tecnología e innovación.



Por ello, es necesario pasar de los llamamientos generales a la asignación de tareas concretas, de los encuentros ocasionales a una cooperación regular y de la aportación de ideas a la organización conjunta de su ejecución, con productos y resultados claramente definidos.



El máximo dirigente pidió a los ministerios, organismos, institutos de investigación, universidades y empresas nacionales encargar de manera proactiva proyectos de investigación, definiendo claramente los problemas que deben resolverse, las tecnologías que faltan, los ámbitos que requieren expertos, las entidades receptoras y los resultados esperados.



Sobre esta base, dijo, los expertos podrán participar en proyectos de investigación, formar a jóvenes profesionales, conectar a instituciones de investigación y empresas francesas con Vietnam, así como apoyar la transferencia y la asimilación gradual de tecnologías.



En áreas prioritarias como la energía y la industria nuclear, subrayó la necesidad de una implementación sistemática, prudente, científica y coordinada en materia institucional, políticas, recursos humanos, ciencia y tecnología, industria y gobernanza, evitando la precipitación y previniendo posibles retrasos.



También expresó su esperanza de que los expertos y científicos continúen conectando a Vietnam con sólidos grupos de investigación, prestigiosas universidades y grandes empresas tecnológicas, contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades del país a largo plazo. Precisó que cada persona debe ser, al mismo tiempo, un experto y un puente de conocimiento, tecnología y confianza entre Vietnam, Francia y el mundo.



Afirmó que el Partido y el Estado son plenamente conscientes de su responsabilidad de seguir perfeccionando las instituciones y construir un entorno de trabajo favorable, transparente y eficiente, eliminando los obstáculos relacionados con los procedimientos, la financiación, el uso de expertos y las organizaciones de investigación, con el objetivo de crear condiciones que permitan a los científicos participar en los asuntos nacionales de manera flexible, sustantiva y a largo plazo./.