Vietnam puede compartir experiencia de desarrollo en BRICS, según profesor indio

Nueva Delhi (VNA)- Vietnam podría aportar una valiosa experiencia en materia de desarrollo a los BRICS y perfilarse como uno de los principales candidatos para integrarse en el grupo ante cualquier futura ampliación, según el profesor Gulshan Sachdeva, de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU), en la India.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, previas a la Cumbre de los BRICS de 2026 - programada para los días 12 y 13 de septiembre-, destacó que Vietnam es un país importante con un gran potencial para contribuir al desarrollo del bloque. En el último año, se ha consolidado como una economía de creciente relevancia y un destacado centro manufacturero, especialmente en sectores como la confección textil, la electrónica y otras industrias.



Asimismo, Vietnam ha gestionado con eficacia sus relaciones con socios regionales y mundiales. Su participación en la Reunión Asia-Europa (ASEM) y en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), así como su acuerdo comercial con la Unión Europea, ponen de manifiesto la profunda integración económica del país.



Gracias a esta experiencia, Vietnam posee enseñanzas prácticas de las que podrían beneficiarse otros países del Sur Global, afirmó Sachdeva. Como país socio de los BRICS, la experiencia de Vietnam resultaría valiosa para los miembros del grupo en diversos ámbitos.



También indicó que Vietnam podría figurar entre los principales candidatos a la adhesión a los BRICS en caso de una futura ampliación. Su incorporación daría un nuevo impulso al grupo y reforzaría el papel de una economía profundamente integrada en los mercados asiáticos y mundiales.



Otra contribución importante que Vietnam puede ofrecer es su experiencia en desarrollo, señaló Sachdeva. Pese a un entorno geopolítico complejo, el país indochino ha emergido como una economía destacada y un eslabón clave en las cadenas de valor mundiales de diversos sectores industriales.



Muchos países verían con buenos ojos una mayor contribución y participación de Vietnam en las actividades de los BRICS, añadió.



Esta perspectiva también está vinculada a la relación cada vez más amplia entre la India y Vietnam. Ambos países mantienen vínculos históricos y han elevado sus nexos al nivel de asociación estratégica integral reforzada, lo que sienta las bases para una cooperación más extensa en diversos campos, afirmó.



En el plano económico, la India y Vietnam han identificado varias áreas de cooperación, especialmente en manufactura, tecnologías de la información y economía digital. Asimismo, ambos países mantienen una estrecha colaboración en materia de defensa y seguridad.



Tanto la India como Vietnam cuentan con sus propias experiencias de desarrollo y han gestionado con relativa eficacia sus respectivas transiciones. Por ello, podrían compartir conocimientos especializados y ejecutar proyectos conjuntos en otros países en desarrollo. Dicha cooperación beneficiará no solo a la India y a Vietnam, sino también a otros países en desarrollo, afirmó.



En un contexto geopolítico complejo y desafiante en el Sudeste Asiático y en la región más amplia del Indo-Pacífico, ambos países colaboran en ámbitos como la economía, el comercio, el desarrollo sostenible, la defensa y la seguridad. La transición energética y la transición ecológica también están surgiendo como áreas de interés común.



El experto subrayó que las relaciones entre la India y Vietnam trascienden actualmente cualquier ámbito específico, abarcando vínculos económicos, el intercambio de experiencias en materia de desarrollo y cuestiones de seguridad más amplias en el Indo-Pacífico. Asimismo, ambos países buscan impulsar el comercio y la inversión, así como ampliar la cooperación en las transiciones energética y ecológica.



Existe un margen considerable para profundizar la cooperación entre la India y Vietnam, indicó, añadiendo que tales asociaciones podrían beneficiar no solo a ambos países, sino también a otras naciones de la región y, en un sentido más amplio, al Sur Global.



En relación con la presidencia india de los BRICS en 2026, Sachdeva explicó que la agenda del país surasiático se articula en torno a varias prioridades bajo el lema “Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”. Un aspecto importante es el impulso de la India hacia un grupo más centrado en las personas, prestando mayor atención a los intereses y prioridades del Sur Global./.

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