Francia entrega documentos históricos para enriquecer el acervo del Museo del Partido Comunista de Vietnam

París (VNA) – Vietnam ha recibido valioso material de archivo procedente de Francia para apoyar las labores de recopilación, investigación y exposición del Museo del Partido Comunista de Vietnam.



La entrega tuvo lugar durante la visita oficial a Francia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam. Francia estuvo representada por los Archivos Nacionales de Ultramar, dependientes del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, mientras que Vietnam estuvo representado por la Oficina del Comité Central del PCV.



Entre los materiales figura una reproducción de la portada del número del 24 de agosto de 1945 del periódico Cuu Quoc(Salvación Nacional), correspondiente a su primera edición impresa y distribuida públicamente tras haber circulado previamente de forma clandestina y manuscrita. En ella aparece la bandera nacional de Vietnam. La donación también incluye documentos e informes sobre las actividades de Nguyen Ai Quoc relacionadas con la fundación y orientación del Partido Comunista de Annam.



Durante la ceremonia de entrega, el subjefe de la Oficina del Comité Central del PCV, Vo Thanh Hung, agradeció al Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y a los organismos pertinentes por la preservación y devolución a Vietnam de estos materiales de gran valor histórico.



El acto cobró especial significado al coincidir con el 115.º aniversario de la llegada del Presidente Ho Chi Minh a Francia, en 1911, señaló.



Estos materiales constituyen valiosas fuentes históricas que reflejan los vínculos entre la historia revolucionaria de Vietnam y los movimientos progresistas de Francia, al tiempo que ponen de relieve el importante papel desempeñado por Francia en la trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh.



El funcionario afirmó que la entrega contribuirá a enriquecer los fondos destinados a la investigación, conservación y exposición del Museo del Partido Comunista de Vietnam, así como a fortalecer la memoria histórica compartida entre Vietnam y Francia.



Vietnam espera que las instituciones de archivo y los museos de ambos países sigan reforzando sus intercambios, impulsando la digitalización y poniendo en valor los materiales relacionados con el Presidente Ho Chi Minh, la historia revolucionaria de Vietnam y las relaciones entre Vietnam y Francia.



Por su parte, Romain Joulia, director de los Archivos Nacionales de Ultramar, expresó su satisfacción por la entrega de estos valiosos materiales a Vietnam y destacó la importancia de preservar, estudiar y compartir las fuentes históricas para ayudar al público y a las nuevas generaciones a comprender mejor los períodos clave de las relaciones entre ambos países.



La parte francesa valoró asimismo el interés mostrado por Vietnam por estos fondos documentales y señaló que la entrega refleja el espíritu de cooperación y confianza entre las instituciones pertinentes, además de abrir nuevas oportunidades de colaboración entre los archivos, centros de investigación y museos de ambos países.



Asimismo, ambas partes manifestaron su disposición a intensificar los intercambios, especialmente en materia de acceso, digitalización y difusión de materiales relacionados con Vietnam y las relaciones entre ambas naciones./.

VNA