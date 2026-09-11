Vietnam y Francia refuerzan cooperación en ciencia, tecnología y formación de personal

París (VNA)- La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (USTH), dependiente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VAST), y la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia (CEA) intercambiaron hoy dos acuerdos de cooperación en París, en presencia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



El intercambio, realizado durante la visita oficial a Francia de To Lam, tuvo como objetivo traducir la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en una cooperación concreta en ciencia y tecnología, innovación y formación de recursos humanos altamente calificados.



La VAST y la CEA habían firmado previamente un memorando de entendimiento durante la visita de trabajo a Francia del entonces primer ministro Pham Minh Chinh en junio de 2025, abarcando la investigación científica, la transferencia de tecnología y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Sobre la base de ese marco, la USTH y dos unidades de investigación de la CEA —el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Nucleares de Francia (INSTN) y la División de Investigación Fundamental (DRF)— han acordado nuevos mecanismos de cooperación que abarcan la educación, la investigación y la transferencia de tecnología en ciencia y tecnología nuclear, nuevas energías, hidrógeno y semiconductores.



El intercambio de acuerdos durante la visita del máximo dirigente vietnamita a la CEA marcó un avance en la cooperación bilateral y subrayó el compromiso de ambas partes de ampliar la colaboración práctica en ciencia y educación.



La USTH y la CEA comenzaron a desarrollar vínculos de investigación en 2015 mediante la cooperación entre científicos de ambas instituciones. Desde entonces, sus equipos de investigación trabajan conjuntamente en la conversión y el almacenamiento de energía —particularmente en hidrógeno—, así como en el diseño y la fabricación de nanomateriales, incluidos los materiales semiconductores.



A partir de esos resultados iniciales, la USTH y la DRF de la CEA firmaron un memorando de entendimiento para formalizar la cooperación en investigación y ampliar la colaboración en energía, protección ambiental, ciencia de materiales y ciencias de la salud.



El acuerdo abarca programas de doctorado conjuntos entre Vietnam y Francia bajo un modelo de cotutela, el intercambio de profesores e investigadores, la organización conjunta de conferencias y talleres científicos, y oportunidades para que estudiantes de grado, máster y doctorado realicen prácticas e investigaciones en laboratorios gestionados por ambas partes.



Un vínculo clave en esta asociación es la colaboración entre el Grupo de Investigación en Química para la Conversión y Almacenamiento de Energía de la USTH y las unidades de investigación de la CEA en Grenoble, incluidas LCBM, SyMMES y MEM. Se han publicado investigaciones conjuntas en revistas científicas de prestigio, como Nature Materials, Journal of the American Chemical Society y ACS Energy Letters.



Ambas partes también han colaborado en la formación y supervisión de doctorandos, el intercambio de investigadores y las prácticas estudiantiles.



El Grupo de Investigación en Química para la Conversión y Almacenamiento de Energía de la USTH y el laboratorio LCBM del CEA Grenoble lideran actualmente de forma conjunta un Proyecto de Investigación Internacional sobre Hidrógeno (IRP Hydrogen), centrado en el desarrollo de tecnologías de producción de hidrógeno verde. Lanzado el 17 de febrero de 2025, el proyecto se extenderá hasta finales de 2029 y reúne a 26 investigadores vietnamitas y franceses.



La cooperación también se ha ampliado desde la investigación en nuevas energías hacia el ámbito educativo a través del INSTN, el principal instituto nacional de Francia para la formación en ciencia y tecnología nucleares.



En su esfuerzo por implementar la Resolución N.º 57 del Buró Político sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, Vietnam está poniendo mayor énfasis en formar personal altamente calificado, capaz de adoptar, dominar y, finalmente, hacer avanzar tecnologías estratégicas.



En este contexto, la USTH y el INSTN firmaron un acuerdo marco de cooperación en educación sobre ciencia e ingeniería nucleares.



Pascal Yvon, director del INSTN, y Dinh Thi Mai Thanh, presidenta de la USTH, intercambiaron el acuerdo de cooperación, en virtud del cual el INSTN apoyará a la USTH en el desarrollo e impartición de programas de ciencia e ingeniería nucleares, así como en la formación del profesorado encargado de enseñar y seguir desarrollando dichos programas en la USTH.



Asimismo, ambas partes organizarán conjuntamente cursos de formación especializada, elaborarán materiales didácticos e intensificarán las actividades de divulgación para atraer a estudiantes con talento hacia el campo de la ciencia y la tecnología nucleares.



También trabajan en el desarrollo de un programa de formación de mayor envergadura, según el cual los estudios básicos se cursarían en Vietnam, seguidos de estudios avanzados, formación práctica e investigación en Francia.



Ya para enero de 2027, el INSTN tiene previsto enviar expertos a la USTH para participar en el primer curso de ciencia e ingeniería nucleares de la universidad, dirigido a estudiantes de grado y posgrado./.

VNA