Vietnam busca impulsar nuevos motores de crecimiento con los BRICS

Hanoi (VNA)- Con motivo de la próxima visita del primer ministro Le Minh Hung a la India para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS y desarrollar actividades bilaterales, la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang concedió una entrevista a la prensa en la que destacó el significado de la gira, las contribuciones de Vietnam al bloque y las perspectivas de las relaciones con el país surasiático.



El viaje, que se celebrará del 12 al 13 del corriente mes, responde a la invitación del primer ministro indio, Narendra Modi, y constituye una de las principales actividades de diplomacia multilateral de alto nivel de Vietnam en 2026, destacó la vicecanciller.



Como país socio del BRICS desde junio de 2025, la participación de Vietnam tiene una especial relevancia y constituye un paso importante en la implementación de la política exterior trazada por el XIV Congreso Nacional del Partido y de la Resolución del Buró Político sobre la integración internacional en el nuevo contexto. En particular, responde a la orientación de impulsar y elevar la eficacia de la diplomacia multilateral, con la participación activa y responsable en la solución de los asuntos comunes de la región y del mundo.



En un contexto internacional marcado por la complejidad y los rápidos cambios, la Cumbre brindará a Vietnam una oportunidad para intercambiar puntos de vista y dialogar con los países miembros y socios del BRICS sobre las orientaciones y soluciones frente a los grandes desafíos de la gobernanza regional y global, especialmente en materia de economía y desarrollo, en estrecha conexión con los intereses y prioridades de las economías emergentes y los países en desarrollo.



La participación permitirá asimismo a Vietnam seguir de cerca las tendencias de desarrollo y las principales orientaciones de cooperación de los BRICS, especialmente en ámbitos que generan nuevos motores de crecimiento, como la ciencia y la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y la energía. Al mismo tiempo, proporcionará referencias importantes para identificar oportunidades y desafíos, contribuyendo a perfeccionar las políticas de desarrollo y de integración internacional del país.



La visita constituirá además una oportunidad para consolidar y profundizar las relaciones entre Vietnam y la India, que ostenta la Presidencia de los BRICS en 2026, así como los vínculos con los demás miembros y socios del bloque. La participación en los mecanismos y actividades de los BRICS abrirá nuevos espacios para impulsar la cooperación en el ámbito bilateral, ampliar el espacio de desarrollo, diversificar mercados, socios y cadenas de suministro, acceder a nuevas iniciativas y tendencias tecnológicas y aprovechar recursos de capital, ciencia, tecnología, conocimiento y mercados.



En su calidad de país socio, Vietnam continuará participando de manera proactiva y responsable, aportando propuestas e impulsando iniciativas y modalidades concretas de cooperación acordes con sus intereses, capacidades y condiciones, remarcó Minh Hang.



Se espera que el premier intervendrá en una sesión titulada “Resiliencia, innovación, cooperación y desarrollo sostenible: Configurar el futuro del crecimiento inclusivo global”, donde compartirá las perspectivas, evaluaciones y propuestas de Vietnam, reafirmando su voluntad de trabajar junto con otros países para promover nuevos motores de crecimiento, fortalecer la conectividad y fomentar la colaboración para el desarrollo, con miras a un futuro de crecimiento inclusivo y sostenible.



En cuanto a las actividades bilaterales, la viceministra destacó que, para Vietnam, la India no solo es un amigo tradicional y un socio de confianza, sino también un socio estratégico integral reforzado, con amplias potencialidades y fortalezas complementarias para contribuir a los objetivos de desarrollo del país indochino en la nueva etapa.



Las relaciones bilaterales han cobrado un nuevo dinamismo tras la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la India en mayo de 2026, durante la cual ambos países acordaron elevar sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral Reforzada.



Las actividades bilaterales del primer ministro Le Minh Hung darán continuidad a este impulso, concretando los consensos, acuerdos y grandes orientaciones alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países, sostuvo.



Las conversaciones se centrarán en promover la cooperación económica, comercial y de inversión, así como en ciencia, tecnología y conectividad de infraestructuras, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030, impulsar las inversiones y los grandes proyectos de empresas indias en Vietnam y lograr avances cualitativos en la cooperación en ciencia, tecnología, innovación e inteligencia artificial.



Ambas partes aspiran asimismo a fortalecer la cooperación en investigación y desarrollo tecnológico, formar conjuntamente recursos humanos y participar de manera más profunda en las nuevas cadenas de valor.



Paralelamente, Vietnam y la India continuarán profundizando la cooperación en educación y formación, turismo, cultura e intercambios pueblo a pueblo, mediante el aumento de la frecuencia de los vuelos directos, la promoción del turismo bidireccional y espiritual, así como el desarrollo de las industrias culturales y la preservación del patrimonio.



Sobre la base de una amistad tradicional, una elevada confianza política y una creciente convergencia de visiones, intereses y aspiraciones de desarrollo, Minh Hang confió que la visita del primer ministro Le Minh Hung dará un nuevo impulso a las relaciones entre Vietnam y la India, en aras de un desarrollo más sólido, sustancial y eficaz, en beneficio tangible de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

VNA