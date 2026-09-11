Vietnam puede desempeñar un papel importante en BRICS como país asociado, según experta india

Nueva Delhi (VNA) – Se espera que la participación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en la 18.ª Cumbre de los BRICS, prevista para este fin de semana en la India, en calidad de representante de un país asociado al bloque, no solo contribuya de manera sustancial a la cumbre, sino que también abra nuevas perspectivas para profundizar la cooperación bilateral entre Vietnam y la India.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, la profesora Reena Marwah, de la Universidad de Delhi, calificó de importante y oportuna la presencia del dirigente vietnamita, al tiempo que destacó la rápida expansión del bloque, que actualmente reúne a 21 países. Este año, bajo la presidencia india, se han celebrado unas 350 reuniones, incluidas 22 ministeriales, centradas en ámbitos como el comercio, la energía, las finanzas, las infraestructuras, las comunicaciones y la salud.



En un contexto de creciente fragmentación del orden mundial, en el que las instituciones heredadas del siglo XX afrontan dificultades para responder a los desafíos actuales, la experta considera necesario que los países se reposicionen, refuercen el diálogo y construyan nuevas formas de cooperación, colocando a las personas y los intereses del desarrollo en el centro de sus prioridades.



Vietnam destaca especialmente por su papel clave en las cadenas de producción y de valor regionales y mundiales. Según la experta, Hanói ha demostrado un gran potencial de crecimiento, una profunda integración en la economía mundial y la continuidad de una política exterior independiente.



En este sentido, Vietnam puede realizar importantes aportaciones a los BRICS como país asociado en numerosos ámbitos, mientras que los miembros del bloque pueden aprovechar la experiencia vietnamita en materia de desarrollo, integración y conectividad de las cadenas de suministro.



Esta convergencia de visiones se extiende también a la concepción de un mundo multipolar basado en la igualdad y el rechazo a una alineación sistemática con los bloques de poder. La experiencia de Vietnam en la ASEAN puede contribuir a que los BRICS impulsen la eliminación de barreras arancelarias y dinamicen los intercambios comerciales, en beneficio tanto de las empresas como de los consumidores.



Asimismo, gracias a su profundo arraigo en la ASEAN y a su participación en acuerdos de gran envergadura como el CPTPP y el RCEP, Vietnam está en condiciones de actuar como un puente estratégico entre las economías del Norte y los países del Sur Global.



A su vez, la participación de Vietnam en el marco de los BRICS le brinda nuevas oportunidades para acceder a fuentes de financiación, especialmente a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y de los mecanismos de reservas de divisas. Estas herramientas financieras facilitan el acceso a capital a menor coste, promueven el uso de monedas locales y permiten financiar proyectos de desarrollo en condiciones favorables.



La profesora Reena Marwah considera que, a través de los BRICS, Vietnam puede diversificar aún más sus mercados, fuentes de capital y socios para el desarrollo. Gracias a su política exterior independiente y autónoma, así como a su compromiso de evitar una dependencia excesiva de un solo país, Vietnam cuenta con numerosas ventajas para desempeñar un papel de enlace en una estructura internacional cada vez más multipolar.



En el ámbito bilateral, el fortalecimiento de los vínculos entre Vietnam e India, que ya mantienen una Asociación Estratégica Integral, abre el camino hacia objetivos ambiciosos, como elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares para 2030.



La eliminación de las barreras no arancelarias y la cooperación en sectores de futuro, como la energía verde, la industria farmacéutica, la salud, las infraestructuras digitales, los pagos digitales y las tecnologías de la información, constituyen pilares de esta relación mutuamente beneficiosa. India, que ya se ha beneficiado de numerosos proyectos financiados por el NBD, está dispuesta a compartir su experiencia con Vietnam, al tiempo que puede aprovechar la experiencia vietnamita en materia de integración en las cadenas de valor mundiales.



De cara a la celebración de la Semana de Líderes Económicos de APEC en 2027, Vietnam se consolida no solo como un nodo de conectividad regional, sino también como un catalizador de sinergias entre los distintos mecanismos de cooperación mundial.



Así, esta cumbre de los BRICS podría convertirse en un hito importante no solo para el propio bloque, sino también para las relaciones entre Vietnam e India, concluyó./.

VNA