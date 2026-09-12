Premier vietnamita se reúne con la directora general de OMC

Nueva Delhi (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reunió hoy con la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, en el marco de su participación en la 18.ª Cumbre de los BRICS en la India.



En el encuentro, el premier Le Minh Hung valoró altamente la cooperación y el apoyo de la OMC al proceso de integración internacional de Vietnam y acogió con satisfacción la coordinación de la Secretaría de la OMC en los preparativos para el tercer Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam, previsto para noviembre de 2026.



Afirmó que Vietnam participa activamente y de manera responsable en la agenda de la OMC y respalda que la organización siga desempeñando su papel de coordinación para promover un comercio mundial inclusivo y equilibrado, en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo, así como para responder eficazmente a los desafíos globales.



Vietnam espera que la OMC continúe impulsando su proceso de reforma para responder a las exigencias de la nueva coyuntura y amplíe su agenda a nuevos ámbitos como el comercio digital, la inteligencia artificial (IA), la transición verde, el cambio climático y la resiliencia de las cadenas de suministro, ratificó.



El jefe del Gobierno vietnamita propuso que la OMC mantenga sus proyectos e iniciativas destinados a ayudar a Vietnam a fortalecer sus capacidades, proporcionar formación especializada en políticas comerciales y asesoramiento jurídico para la solución de controversias internacionales, así como facilitar el comercio, con el fin de aprovechar eficazmente los acuerdos y compromisos internacionales y mejorar la competitividad del país.



Por su parte, Ngozi Okonjo-Iweala felicitó a Vietnam por sus impresionantes logros económicos y señaló que los indicadores macroeconómicos registrados por el país en los últimos tiempos reflejan la sólida capacidad del Gobierno para gestionar la economía.



Asimismo, consideró que, tras casi 20 años de adhesión a la OMC (2007-2026), Vietnam constituye un ejemplo destacado del éxito de la organización y del sistema de comercio multilateral basado en normas. Expresó su deseo de que Vietnam comparta su experiencia en materia de desarrollo e integración internacional con otros países en desarrollo.



También celebró la ratificación por parte de Vietnam del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca y su participación en el Acuerdo Multipartito de Arbitraje de Apelación Provisional (MPIA), y subrayó que estas medidas demuestran el firme compromiso y la responsabilidad de Vietnam con el sistema de comercio multilateral.



En cuanto a las orientaciones de desarrollo para los próximos años, la directora general de la OMC consideró que Vietnam avanza en la dirección correcta al impulsar la diversificación de mercados, productos y cadenas de suministro, al tiempo que asciende hacia segmentos de mayor valor añadido en las cadenas globales de valor, especialmente en productos de alto valor relacionados con la inteligencia artificial, los semiconductores y los microprocesadores.



Además, reafirmó que la OMC continuará acompañando y apoyando a Vietnam en su proceso de integración económica internacional y manifestó su deseo de que el país siga respaldando la reforma de la OMC, así como el proceso de adhesión de otros países a la organización./.

VNA