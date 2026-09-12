Trasladan a Hanoi más de 13.500 muestras de restos de mártires para análisis de AND

Política
Dirigentes de la Región Militar 7 y del Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea, junto con representantes de las autoridades locales, participan en la ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN. Foto: VNA
Dirigentes de la Región Militar 7 y del Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea, junto con representantes de las autoridades locales, participan en la ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN. Foto: VNA
Muestras de restos de mártires de la provincia de Lam Dong son trasladadas para su entrega y posterior análisis de ADN y verificación de identidad. Foto: VNA
Muestras de restos de mártires de la provincia de Lam Dong son trasladadas para su entrega y posterior análisis de ADN y verificación de identidad. Foto: VNA
Un avión de transporte militar CASA del Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea traslada más de 13.500 muestras de restos de mártires a Hanoi para su análisis de ADN. Foto: VNA
Un avión de transporte militar CASA del Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea traslada más de 13.500 muestras de restos de mártires a Hanoi para su análisis de ADN. Foto: VNA
Se celebra una solemne ceremonia para el traslado y la entrega de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong a Hanoi para su análisis de ADN y verificación de identidad. Foto: VNA
Se celebra una solemne ceremonia para el traslado y la entrega de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong a Hanoi para su análisis de ADN y verificación de identidad. Foto: VNA
Ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN y verificación de identidad. Foto: VNA
Ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN y verificación de identidad. Foto: VNA
Ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN e identificación. Foto: VNA
Ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN e identificación. Foto: VNA
Ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN e identificación. Foto: VNA
Ceremonia de traslado y entrega a Hanoi de 13.563 muestras de restos de mártires procedentes de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong para su análisis de ADN e identificación. Foto: VNA
Un avión de transporte que lleva 13.563 muestras de restos de mártires para su análisis de ADN despega del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat con destino a Hanoi. Foto: VNA
Un avión de transporte que lleva 13.563 muestras de restos de mártires para su análisis de ADN despega del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat con destino a Hanoi. Foto: VNA
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Trasladan a Hanoi más de 13.500 muestras de restos de mártires para análisis de AND

El 11 de septiembre de 2026, la Región Militar 7, en coordinación con el Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea y los Comité Populares de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong, trasladó desde el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, a Hanoi 13.563 muestras de restos de mártires para su análisis de ADN e identificación. Las muestras fueron embaladas y selladas en 144 contenedores especializados, cubiertos con la bandera nacional, para garantizar su seguridad durante el traslado.

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#restos de mártires #AND

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