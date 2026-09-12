Máximo dirigente vietnamita se reúne con presidente del Senado francés

París (VNA) En el marco de su visita oficial a Francia y su participación en la Cumbre Internacional del Espacio, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió hoy con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher.



Tras felicitar a To Lam por haber sido elegido por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas para asumir sus nuevas responsabilidades, Gérard Larcher recordó las profundas impresiones que dejó su visita a Vietnam en 2022.



Destacó que las relaciones Vietnam-Francia constituyen un vínculo especial que ha superado los avatares de la historia para convertirse en una relación de confianza y, desde octubre de 2024, en una Asociación Estratégica Integral.



Larcher valoró los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico, su política exterior independiente y autónoma, así como su creciente papel en la región. Reafirmó que el Senado francés concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y respalda la aplicación efectiva de la Asociación Estratégica Integral en todos los ámbitos, desde la política, la defensa y la seguridad hasta la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la salud y la educación.



Por su parte, To Lam expresó su satisfacción por reencontrarse con Gérard Larcher, casi dos años después de su visita a Francia en octubre de 2024. Felicitó a Francia por la exitosa organización de la Cumbre Internacional del Espacio, que contribuye a promover marcos de cooperación multilateral sostenibles en nuevos ámbitos estratégicos.



En esta ocasión, transmitió al presidente del Senado francés los saludos y la invitación del titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, para que realice una nueva visita a Vietnam próximamente.



Valoró positivamente los avances de las relaciones Vietnam-Francia, incluida la atención prestada por Gérard Larcher y las contribuciones del Senado, la Asamblea Nacional y los parlamentarios franceses, especialmente desde la elevación de los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral.



La confianza política se ha seguido consolidando mediante visitas y contactos de alto nivel, así como intercambios de delegaciones por los canales del Partido, el Estado y los órganos legislativos, destacó y señaló que la cooperación económica, comercial y de inversión, así como en cultura, salud y educación, ha registrado resultados positivos, mientras que la ciencia y la tecnología desempeñan cada vez más un papel como nuevo pilar de la cooperación bilateral.



Propuso que ambas partes continúen intensificando los intercambios y contactos a través de todos los canales; apliquen eficazmente el Plan de Acción 2026-2028 para implementar la Declaración Conjunta sobre la elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica Integral; y promuevan proyectos estratégicos y emblemáticos en economía, comercio e inversión.



Asimismo, planteó ampliar la cooperación científico-tecnológica en ámbitos como la aeronáutica y el espacio, la energía, las infraestructuras, el ferrocarril de alta velocidad, la energía nuclear con fines pacíficos, la ciberseguridad y los minerales críticos.



Al mismo tiempo, pidió a los órganos legislativos de ambos países que sigan desempeñando su papel de supervisión de la aplicación de los acuerdos de cooperación.



Expresó su deseo de que el Parlamento francés complete pronto la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), y de que Francia continúe desempeñando un papel activo en la UE, apoye el fortalecimiento de las relaciones Vietnam-UE y contribuya a resolver cuestiones relacionadas con la “tarjeta amarilla” de la UE por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), así como la inclusión de Vietnam en la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.



El máximo dirigente también exhortó al presidente del Senado y a los parlamentarios franceses que presten atención y contribuyan a crear condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en Francia pueda estabilizar su vida, integrarse y realizar contribuciones positivas a la sociedad de acogida, al tiempo que siga desempeñando su papel de puente de amistad entre ambos países.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam (derecha), se reúne con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher. (Foto: VNA)



A su vez, Gérard Larcher consideró que ambos países aún cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, aeronáutica y espacio, transición energética y desarrollo sostenible. Asimismo, manifestó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países y reafirmó su apoyo al impulso de las relaciones Vietnam-UE.



Afirmó que el órgano legislativo francés examinará activamente la ratificación del EVIPA y que continuará respaldando a Vietnam en sus esfuerzos para promover que la Comisión Europea (CE) levante la “tarjeta amarilla” IUU a las exportaciones vietnamitas de productos pesqueros, así como la inclusión del país en la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.



Ambos dirigentes valoraron el papel de puente desempeñado por los Grupos de Parlamentarios de Amistad de la Asamblea Nacional de Vietnam y del Parlamento francés, que contribuyen a reforzar los intercambios, el conocimiento mutuo y la cooperación práctica entre los órganos legislativos, así como las relaciones bilaterales.



Acordaron seguir facilitando los contactos e intercambios de estos grupos y promover su papel en la aplicación de los contenidos de cooperación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia.



También destacaron el papel de la cooperación entre las localidades, considerada una de las características distintivas de las relaciones Vietnam-Francia. Gérard Larcher coincidió en impulsar la organización exitosa en Francia, en 2027, de la XIII Conferencia de Cooperación entre las Localidades Vietnamitas y Francesas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las localidades y ampliar la cooperación económica y cultural y los intercambios pueblo a pueblo.



El presidente del Senado francés valoró altamente a los vietnamitas residentes en Francia, una comunidad que continúa creciendo y se integra satisfactoriamente en la sociedad francesa. Destacó que sus miembros no solo participan en la vida política, económica y social del país, sino que también contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de amistad entre Vietnam y Francia.



En cuanto a la situación internacional y regional, ambas partes acordaron seguir aprovechando eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y reforzar la coordinación en los foros multilaterales, defendiendo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y resolviendo las controversias por medios pacíficos.



Asimismo, reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección, así como la libertad de navegación y sobrevuelo, sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS)./.