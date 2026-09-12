Máximo dirigente vietnamita concluye con éxito su visita oficial a Francia

París (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, su esposa y la delegación de alto nivel partieron la noche del 11 de septiembre (hora local) de París, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Francia y a su participación en la Cumbre Espacial Internacional, por invitación del presidente francés, Emmanuel Macron.



Durante la visita, el máximo dirigente vietnamita mantuvo conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron; presenció la ceremonia de entrega de documentos de cooperación entre Vietnam y Francia; se reunió con la prensa antes de las conversaciones; mantuvo encuentros con dirigentes de algunos de los principales grupos y empresas de Francia y Vietnam; sostuvo encuentros con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y el presidente del Senado francés, Gérard Larcher; y con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel.



Además, el líder vietnamita participó en la Cumbre Espacial Internacional celebrada en París y mantuvo encuentros e intercambios con los presidentes de Serbia, de la República del Congo y Finlandia, los primeres ministros de Bulgaria y Luxemburgo y la presidenta de la Comisión Europea, con el fin de impulsar las relaciones de cooperación con estos importantes socios. Asimismo, visitó varios centros franceses de investigación en tecnología y energía y recibió a expertos vietnamitas en tecnología.



Como parte de su visita, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam y su esposa depositaron flores ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, situado en el parque de Montreau, en la ciudad de Montreuil, y se reunieron con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam, así como con representantes de la comunidad vietnamita en este país europeo.



En esta ocasión, el presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró al líder vietnamita con la Gran Cruz de la Legión de Honor, una de las máximas distinciones nacionales de Francia.



Ambas partes emitieron una Declaración Conjunta sobre la promoción de la aplicación del marco de la Asociación Estratégica Integral.



En sus contactos, ambas partes expresaron su satisfacción por los avances firmes y sustanciales registrados en las relaciones bilaterales tras casi dos años de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral.



De cara a la cooperación futura, acordaron mantener contactos frecuentes de alto nivel y a todos los niveles, a través de todos los canales: entre los partidos, los Gobiernos, los Parlamentos y los pueblos; aplicar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y estudiar nuevas vías para profundizar la cooperación sectorial, en respuesta a las necesidades de desarrollo en el nuevo contexto.



Con una visión compartida de futuro, coincidieron en aprovechar al máximo las ventajas de Francia como una de las principales potencias científicas de Europa y convertir oficialmente la cooperación en ciencia y tecnología en un nuevo pilar clave de las relaciones bilaterales. Los ámbitos estratégicos prioritarios serán la aeronáutica y el espacio, los minerales críticos, la tecnología cuántica, las energías limpias y la investigación orientada al desarrollo sostenible y a la respuesta al cambio climático.



Ambas partes acordaron aprovechar al máximo el potencial de los ámbitos tradicionales de cooperación y avanzar hacia modelos de asociación más inclusivos y eficaces; intensificar los intercambios culturales y entre los pueblos mediante la organización de Semanas y Días Culturales de cada país, comenzando por el programa del Día de Vietnam en Francia, previsto para octubre de 2026; y seguir promoviendo una amplia cooperación en salud, educación y formación, entre otros ámbitos.



El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, pidió a Francia que siga creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en el país europeo se integre más profundamente y se desarrolle de manera sólida, así como que establezca mecanismos para aprovechar al máximo el potencial de los expertos, intelectuales y científicos vietnamitas, de modo que puedan contribuir tanto al país de acogida como al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales, ambas partes acordaron reforzar la coordinación y apoyarse mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y en el marco de la cooperación ASEAN-Unión Europea.



La visita oficial a Francia del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, su esposa y la delegación de alto nivel reafirmó la especial importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones. Asimismo, constituyó una oportunidad para conectar las fortalezas de Francia en ciencia y tecnología, innovación y sectores tecnológicos estratégicos con las nuevas necesidades de desarrollo de Vietnam./.

VNA