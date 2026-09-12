Vietnam busca ampliar cooperación científica y tecnológica con Universidad Politécnica de París

París (VNA) Con motivo de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, realizó una visita de trabajo a la Universidad Politécnica de París (IP Paris), uno de los principales centros de formación, investigación científica e innovación de Francia.



La delegación vietnamita estuvo integrada, entre otros, por Vu Hai Quan, miembro del Comité Central del Partido y ministro de Ciencia y Tecnología; Hoang Minh Son, miembro del Comité Central del Partido y ministro de Educación y Formación; así como representantes de diversos organismos, universidades e institutos de investigación de Vietnam.



La delegación fue recibida por Thierry Coulhon, presidente de IP Paris; Jamal Atif, vicepresidente encargado de Investigación e Innovación; dirigentes de las escuelas miembros y centros de posgrado, expertos y científicos, así como numerosos estudiantes, doctorandos y profesores vietnamitas que estudian y trabajan en IP Paris.



Durante la reunión, los dirigentes de IP Paris presentaron una visión general de su modelo de formación de élite, investigación científica e innovación, así como algunos de sus principales logros científico-tecnológicos.



También compartieron la experiencia francesa en la formación de recursos humanos técnicos altamente cualificados destinados al aparato estatal, la industria y sectores estratégicos de la ciencia y la tecnología.



En su intervención, Nguyen Duy Ngoc expresó su impresión ante los logros y el prestigio de IP Paris en materia de formación, investigación científica e innovación. Valoró especialmente su modelo de organización interuniversitaria e interdisciplinaria, la formación de posgrado y su capacidad para vincular la investigación y la enseñanza con las necesidades de desarrollo económico, industrial y tecnológico.



Afirmó que la educación y formación, la ciencia y la tecnología y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados constituyen ámbitos importantes de cooperación en las relaciones Vietnam-Francia.



En los últimos años, dijo, ambos países han logrado resultados positivos en la formación y capacitación de funcionarios, el intercambio de estudiantes, la concesión de becas, los programas conjuntos de formación universitaria y la promoción de la lengua francesa, creando una base favorable para ampliar la cooperación en la nueva etapa.



Al abordar las orientaciones de desarrollo de Vietnam, Nguyen Duy Ngoc subrayó que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. Para alcanzar esta meta, Vietnam está impulsando firmemente un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación y los recursos humanos altamente cualificados.



Al mismo tiempo, busca mejorar la capacidad de liderazgo y gobernanza nacional, aprovechar eficazmente los recursos y fortalecer la capacidad de adaptación y el desarrollo sostenible. Sobre esta base, Vietnam desea seguir trabajando con Francia para aprovechar las bases de cooperación existentes y avanzar hacia programas a largo plazo, prácticos y focalizados en la formación de funcionarios, el desarrollo de recursos humanos y el dominio de tecnologías estratégicas.



La delegación vietnamita propuso que ambas partes estudien la creación de laboratorios conjuntos y amplíen las oportunidades para que estudiantes, doctorandos y becarios vietnamitas participen en programas de investigación, experimentación e innovación en Francia.



Asimismo, destacó la importancia de la cooperación en la formación de recursos humanos altamente cualificados mediante el fortalecimiento de los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países, con el fin de concretar las orientaciones de cooperación de alto nivel Vietnam-Francia mediante programas y proyectos específicos.



Nguyen Duy Ngoc valoró el modelo de organización interuniversitaria e interdisciplinaria y de formación de posgrado de IP Paris como una experiencia valiosa que las instituciones de educación superior vietnamitas pueden tomar como referencia en el desarrollo de universidades orientadas a la investigación y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Propuso que IP Paris siga prestando atención y apoyo a sus socios vietnamitas y que ambas partes estudien nuevos modelos de cooperación acordes con las fortalezas de Francia y las necesidades de desarrollo de Vietnam.



En esta ocasión, Nguyen Duy Ngoc y dirigentes de ambas partes presenciaron la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre IP Paris y la Academia de Tecnología y Correos y Telecomunicaciones de Vietnam sobre formación doctoral, así como de un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Minería y Geología de Vietnam y la Escuela Nacional Superior de Minas de Saint-Étienne./.



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