Sociedad

Vietnam lanza programa nacional para proteger a los niños y prevenir el trabajo infantil ilegal

Vietnam lanza el programa nacional 2026-2030 para reforzar la protección infantil, prevenir el trabajo infantil ilegal y garantizar entornos seguros.

En la ceremonia de lanzamiento del programa (Foto: VNA)
En la ceremonia de lanzamiento del programa (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam celebró hoy en Hanoi el lanzamiento del Programa nacional de protección infantil y prevención y reducción del trabajo infantil ilegal para el período 2026-2030, con la conexión en línea con los 34 departamentos de Salud de las provincias y ciudades.

En su intervención, el viceministro de Salud Le Duc Luan destacó que el Partido y el Estado consideran a los niños los futuros protagonistas del país y la protección infantil una tarea estratégica que requiere la responsabilidad de todo el sistema político, las familias y la sociedad.

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El viceministro de Salud Le Duc Luan pronuncia un discurso en el programa (Foto: VNA)

En los últimos años, Vietnam ha logrado avances importantes en esta materia. Más del 80% de los niños en circunstancias especiales reciben asistencia adecuada, mientras que la proporción de menores que trabajan en condiciones contrarias a la legislación se redujo del 5,4% al 1,31%. El 100% de los menores víctimas de abusos reciben medidas de apoyo e intervención, y los servicios de protección infantil se han desplegado en tres niveles: prevención, apoyo e intervención.

La línea telefónica nacional de protección infantil 111 continúa desempeñando un papel importante en la recepción de información y la coordinación de respuestas ante violaciones de los derechos de los niños. El 8 de septiembre de 2026, Vietnam también puso oficialmente en funcionamiento la línea 117 para la prevención y lucha contra la violencia doméstica.

Estos resultados reflejan el compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

No obstante, persisten desafíos. La violencia contra los niños tiende a aumentar a escala mundial en un contexto de dificultades económicas e inflación, mientras que los menores de grupos vulnerables afrontan un mayor riesgo de abandonar la escuela, incorporarse prematuramente al mercado laboral o sufrir abusos y violencia.

El trabajo infantil todavía existe en los sectores agrícola, forestal y pesquero, así como en hogares y pequeños establecimientos productivos y comerciales. En algunas localidades, la red de servicios de protección infantil sigue siendo limitada, mientras que persisten desigualdades en la conexión entre los servicios y la gestión de datos sobre los menores.

Para hacer frente a estos desafíos, el Primer Ministro firmó el 28 de julio de 2026 la Decisión 1415/QD-TTg, por la que se establece el Programa nacional sobre protección infantil y prevención del trabajo infantil contrario a la legislación para 2026-2030.

El programa busca garantizar que todos los niños crezcan en un entorno seguro y saludable, reducir los casos de abuso y crear condiciones para que los menores víctimas de violencia, explotación o abandono, quienes realizan trabajos contrarios a la legislación y aquellos en circunstancias especiales puedan integrarse y desarrollarse plenamente.

El programa establece siete grupos de indicadores y seis grupos de tareas y soluciones, con responsabilidades, competencias, plazos y resultados claramente definidos.

Representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) valoraron los esfuerzos de Vietnam y recomendaron seguir invirtiendo en trabajadores sociales especializados, especialmente a nivel comunal; reforzar la prevención mediante programas de apoyo a los padres; construir escuelas seguras, fortalecer el papel de las comunidades y proteger a los niños en el entorno digital.

Las soluciones deben centrarse en los niños, fortalecer la resiliencia familiar y garantizar que los menores, sus padres y las comunidades tengan acceso oportuno a servicios de apoyo cuando los necesiten./.

VNA
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Feliz Vietnam

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