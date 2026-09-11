Entregan 13.563 muestras de restos de mártires para análisis de ADN e identificación

Hanoi (VNA)– En el aeropuerto de Gia Lam, Hanoi, se efectuó una ceremonia de homenaje, transporte y entrega de 13.563 muestras de restos de mártires a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y al Instituto Militar de Medicina Forense para su análisis de ADN e identificación.



En la ceremonia, el coronel Nguyen Huu Toan, subjefe político de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea de Vietnam, expresó su profundo agradecimiento a los héroes y mártires que sacrificaron su vida por la independencia y libertad de la Patria.



Subrayó que la búsqueda, recuperación e identificación de los restos no solo constituye una importante tarea política, sino que también refleja la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes se sacrificaron por el país y permite a numerosas familias reencontrarse con sus seres queridos tras décadas de espera.



El mayor general Nguyen Huy Tuan, subcomisario político de la Fuerza de Defensa Aérea y Fuerza Aérea, señaló que, en el marco de la “Campaña de 500 días y noches”, la fuerza ha coordinado con diversos organismos y unidades el transporte, recepción y entrega segura, rápida y precisa de las muestras biológicas. El lote actual comprende 13.563 muestras, más de 7.000 por encima del trasladado el 21 de agosto.



También el 11 de septiembre, en la estación militar del aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, la Región Militar 7 coordinó con la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea y las autoridades locales el traslado y entrega de las muestras.



Dong Nai aportó 4.651 muestras, Tay Ninh 5.287 y Lam Dong 3.625. Todas fueron selladas y embaladas en 144 cajas especializadas, cubiertas con la bandera nacional y transportadas bajo estrictas condiciones de seguridad.



En la ceremonia, dirigentes de la Región Militar 7, de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea y representantes de las localidades ofrecieron flores e incienso y guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires.



El teniente general Tran Vinh Ngoc, secretario del Comité del Partido y comisario político de la Región Militar 7, destacó que, pese a que Vietnam disfruta de paz desde hace más de medio siglo, todavía quedan numerosos mártires cuya identidad no ha sido plenamente determinada.



Consideró que el traslado de las 13.563 muestras constituye una expresión de gratitud y reconocimiento hacia quienes se sacrificaron por la Patria.



Desde el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, las muestras fueron trasladadas en un avión militar de transporte CASA de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea hasta el aeropuerto de Gia Lam, adonde llegaron a las 11:00 horas.



El Instituto de Medicina Forense Militar recibió las muestras de Lam Dong, mientras que la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam recibió las de Dong Nai y Tay Ninh para realizar los análisis de ADN.



La aplicación de la ciencia y la tecnología a la identificación de los mártires contribuye a esclarecer la información sobre quienes sacrificaron su vida, reducir gradualmente las lagunas de información en las tumbas de los mártires, responder al deseo de sus familiares y honrar a quienes dedicaron y entregaron su vida por la Patria./.

VNA