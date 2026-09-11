Ministerio de Interior propone siete días de vacaciones por Año Nuevo Lunar de 2027

Hanoi (VNA) - El Ministerio del Interior ha propuesto un periodo vacacional de siete días con motivo del Año Nuevo Lunar de 2027, del 4 al 10 de febrero, tras consultar con diversos ministerios, sectores y autoridades locales.



Durante una rueda de prensa de la Cartera celebrada hoy, Nguyen Thi Quyen, subdirectora del Departamento de Empleo, informó de que la propuesta ya ha sido presentada al Gobierno para su consideración.



Según la propuesta, los funcionarios y empleados públicos disfrutarían de cinco días festivos oficiales: dos antes y tres después del Año Nuevo Lunar. Como dos de estos días coincidirían con el fin de semana, se añadirían dos días de descanso compensatorio, con lo que el periodo vacacional se extendería a siete días consecutivos.



La medida tiene como objetivo facilitar que las personas que trabajan lejos de sus lugares de origen dispongan de más tiempo para regresar a casa y prepararse para las celebraciones del Año Nuevo Lunar, explicó.



En la rueda de prensa. (Foto: VNA)



En cuanto a los trabajadores del sector privado, los empleadores podrían elegir entre dos opciones de calendario, en función de sus necesidades operativas: conceder un día libre antes y cuatro después del Año Nuevo Lunar, o dos días antes y tres después.



Anteriormente, el Ministerio había planteado dos opciones para las vacaciones del Año Nuevo Lunar de 2027. La primera contemplaba siete días de descanso, del 4 al 10 de febrero, mientras que la segunda proponía un periodo de 10 días, del 5 al 14 de febrero, mediante el intercambio de un día laborable por un día de fin de semana.



El Ministerio del Interior también ha presentado al Gobierno una propuesta para establecer un periodo de descanso de cuatro días con motivo del Día de la Cultura de Vietnam, previsto para noviembre de 2026./.