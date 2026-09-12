Emiten declaración conjunta entre Vietnam y Francia

París (VNA)- Vietnam y Francia adoptaron hoy una declaración conjunta sobre el impulso del marco de la Asociación Estratégica Integral, con motivo de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país europeo y participación en la Cumbre Espacial Internacional en París.



Según el documento, el viaje del máximo dirigente vietnamita se realiza del 10 al 11 de septiembre de 2026 en respuesta a la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Se trata fue el tercer encuentro entre ambos mandatarios en menos de dos años, lo que refleja el dinamismo de las relaciones bilaterales y la importancia que Vietnam y Francia conceden a la plena implementación de la Asociación Estratégica Integral, establecida durante la visita de To Lam al país galo en octubre de 2024.



Ambos líderes reafirmaron el alto nivel de confianza política y la convergencia de visiones e intereses en cuestiones como la soberanía, el desarrollo económico sostenible y la defensa del multilateralismo. Asimismo, expresaron su disposición a trabajar con socios de la Unión Europea (UE), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros países afines para defender los principios de un comercio internacional abierto y un orden internacional basado en normas, así como para luchar contra la hegemonía y cualquier amenaza o uso de la fuerza contrario al derecho internacional.



Ambas partes acogieron con satisfacción la adopción del Plan de Acción para el periodo 2026-2028, destinado a concretar la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia.



Fortalecer la Asociación Estratégica Integral en el ámbito internacional



Ante un escenario internacional marcado por la incertidumbre, Vietnam y Francia reafirmaron su determinación de trabajar conjuntamente por un orden mundial estable y próspero, basado en el respeto pleno al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU). Al mismo tiempo, acordaron coordinar esfuerzos para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, a medida que coadyuvan a garantizar la protección de la salud global y el desarrollo sostenible.



Ambos países destacaron el papel esencial de la ONU en la estructura internacional y la necesidad de reformar la organización, al tiempo que expresaron su respaldo a la iniciativa UN80 del Secretario General de la mayor institución mundial. Vietnam manifestó asimismo su apoyo a la iniciativa de Francia y México para regular el ejercicio del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de crímenes atroces masivos.



Las dos partes abogaron por intensificar las consultas y la coordinación en los foros regionales, promoviendo la cooperación ASEAN-UE. Francia acogió con satisfacción el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre la UE y Vietnam, mientras que el último respaldó el fortalecimiento de los vínculos entre Francia y la ASEAN, así como la propuesta francesa de convertirse en un socio de diálogo sectorial de la agrupación del Sudeste Asiático. Ambos países también apoyaron una mayor cooperación entre la UE y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), mecanismo que Vietnam desempeña la Presidencia en 2026.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. (Foto: VNA)



Los dos líderes también reiteraron su deseo de fortalecer la cooperación en el marco de la Organización Internacional de la Francofonía.



Vietnam y Francia reafirmaron la importancia de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en el Mar del Este, así como de respetar plenamente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. Ambas partes respaldaron la solución pacífica de las controversias y la pronta elaboración de un Código de Conducta (COC) eficaz, sustancial y conforme al derecho internacional en esa zona marítima.



Los dos países llamaron al cese de las hostilidades en Ucrania y abogaron por el diálogo y por una paz integral, justa y duradera. Respecto a la situación en Medio Oriente, expresaron su preocupación y pidieron una desescalada de las tensiones, la moderación y el avance hacia una solución diplomática a los conflictos en curso.



Impulsar proyectos concretos y estructurados de cooperación bilateral



Ambos dirigentes reafirmaron su determinación de desarrollar asociaciones económicas basadas en la confianza y el beneficio mutuo, fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y promover inversiones sostenibles en sectores estratégicos.



Vietnam y Francia acordaron impulsar la cooperación en defensa, especialmente en la industria y la tecnología militar, las operaciones de mantenimiento de la paz y la preservación de la memoria histórica de la guerra. También promoverán la cooperación en seguridad y en la lucha contra la delincuencia transnacional, la trata de personas, la inmigración ilegal y la ciberdelincuencia, además de profundizar la cooperación jurídica y judicial.



Ambas partes se comprometieron a aplicar plenamente el Tratado de Libre Comercio (EVFTA) e impulsar la ratificación del Tratado de Protección de Inversión entre la EU y Vietnam (EVIPA), así como fortalecer la cooperación en materia pesquera. Francia continuará apoyando a Vietnam en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), así como en el desarrollo de una pesca sostenible.



La ciencia y la tecnología seguirán siendo un pilar fundamental de la cooperación bilateral, con especial atención a la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología cuántica y digital, la biotecnología, la energía, las tecnologías marinas y el transporte inteligente. Ambas partes expresaron su intención de cooperar en el proyecto de suministro y lanzamiento del satélite de observación VNREDSat-2 con apoyo de Francia.



Los dos países celebraron asimismo la cooperación en minerales esenciales, infraestructuras estratégicas, energía, ferrocarriles y transporte urbano. Los dirigentes acogieron con satisfacción los acuerdos alcanzados sobre la modernización de la línea ferroviaria Hanoi-Hai Phong y el establecimiento de una escuela de tecnología ferroviaria, y acordaron seguir impulsando la asociación estratégica en el ámbito de la aviación civil.



En materia energética, ambas partes reforzarán la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear, la seguridad y las salvaguardias nucleares, la formación de recursos humanos, la modernización del sistema eléctrico y el desarrollo de las energías renovables.



Vietnam y Francia también promoverán la cooperación sanitaria bajo el enfoque de “Una sola salud” y coordinarán sus respuestas frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, contribuyendo a la implementación del Acuerdo de París y al objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Francia se comprometió a seguir cumpliendo sus compromisos en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



Ambas partes reafirmaron además su determinación de proteger la naturaleza, la biodiversidad y los océanos, reforzar la cooperación transfronteriza en la cuenca del río Mekong y acoger con satisfacción los avances en la implementación del Acuerdo relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).



Los dos mandatarios destacaron la importancia de fomentar los intercambios pueblo a pueblo en ámbitos como la cultura, la protección patrimonial, las artes, los deportes, la ciencia, la innovación y la educación. Asimismo, acordaron continuar apoyando la enseñanza del francés en Vietnam y promover programas de intercambio de estudiantes e investigadores, incluido el Programa Hubert Curien (PHC Hoa Sen-Lotus). Francia acogió con satisfacción las perspectivas de traslado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (USTH) a su nueva sede en Hoa Lac para 2028.



Por último, ambos dirigentes celebraron la devolución por parte de Francia a Vietnam de un tambor de bronce de la cultura Dong Son, un gesto que constituye una muestra del compromiso compartido de ambos países en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales./.