Política

Premier vietnamita parte de Hanoi para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, viaja a India para participar en la 18.ª Cumbre de los BRICS y mantener reuniones bilaterales los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

El primer ministro Le Minh Hung parte de Hanoi para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS. Foto: VNA
El primer ministro Le Minh Hung parte de Hanoi para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El primer ministro, Le Minh Hung, acompañado por una delegación de alto nivel de Vietnam, partió hoy de Hanoi rumbo a la India para asistir a la 18.ª Cumbre del grupo de economías emergentes BRICS y mantener reuniones bilaterales los días 12 y 13 de septiembre de 2026, por invitación del premier indio, Narendra Modi.

La comitiva está integrada por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el miembro del Comité Central del Partido, ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong, entre otros funcionarios.

Se trata de la primera vez que el premier Le Minh Hung participa en una Cumbre de los BRICS y la segunda ocasión en que Vietnam asiste a este foro en calidad de país socio de los BRICS, lo que refleja el papel, la posición y la contribución responsable de Vietnam a los asuntos globales y al futuro de la región y del mundo.

La participación de Vietnam en la Cumbre de los BRICS en la India reafirma la coherencia de su política exterior independiente, autónoma y resiliente, orientada hacia la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como su política de diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores y de integración internacional proactiva, activa, integral, profunda y eficaz./.

VNA
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