Turismo

Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 14,4% en primeros ocho meses de 2026

Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad turística continuó manteniendo su tendencia de crecimiento. El número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 15,9 millones, un 14,4% más que en el mismo período del año anterior.

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