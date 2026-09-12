Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 14,4% en primeros ocho meses de 2026

Durante el feriado del 29 de agosto al 2 de septiembre, se espera que el número total de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Noi Bai alcance los 3336 vuelos, lo que representa un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Se estima que el número de pasajeros será de 531.643, registrando un crecimiento del 22% en comparación con el mismo período.