Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 14,4% en primeros ocho meses de 2026

Vietnam figura entre los tres destinos asiáticos con más turistas repetidores
Vietnam figura entre los tres destinos asiáticos con más turistas que repiten visita, con Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi entre los favoritos.
Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad turística continuó manteniendo su tendencia de crecimiento. El número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 15,9 millones, un 14,4% más que en el mismo período del año anterior.
Con la llegada del otoño y el aire fresco en las zonas montañosas, los arrozales en terrazas de Mu Cang Chai, provincia de Lao Cai, adquieren tonalidades doradas y ofrecen uno de los paisajes más espectaculares de la región.
Camboya y MetFone lanzan la campaña “My Village, My Food” para promover destinos turísticos y la gastronomía jemer mediante videos en redes sociales.
The Times incluyó al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang entre los 11 destinos más bellos de Vietnam en 2026, resaltando sus impresionantes cuevas y paisajes.
El sector turístico de Vietnam debe dejar atrás el enfoque centrado exclusivamente en el número de visitantes para priorizar la generación de valor, al tiempo que desarrolla un ecosistema turístico de alta calidad, inteligente, ecológico, creativo y con una marcada identidad cultural, con el fin de crear un nuevo motor de crecimiento, según expertos.
El festival “La Temporada Dorada de Ta Leng - Aroma del arroz entre las altas montañas”, celebrado el 6 de septiembre, ofreció a residentes y visitantes experiencias únicas con la temporada de cosecha, así como con la cultura y la vida cotidiana de la comunidad étnica H’Mong de la localidad.
Con la llegada del otoño y con motivo de la promoción del “doble día” 9/9, Vietjet ofrece durante tres días tarifas especiales, con billetes Eco desde cero dong, sin incluir impuestos ni tasas, y un descuento del 22% en los billetes Deluxe, para facilitar la planificación de los próximos viajes.
Vietnam recibió casi 16 millones de turistas internacionales en los primeros ocho meses de 2026, un 14,4% más interanual, y se acerca a su meta anual.
Durante el feriado del 29 de agosto al 2 de septiembre, se espera que el número total de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Noi Bai alcance los 3336 vuelos, lo que representa un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Se estima que el número de pasajeros será de 531.643, registrando un crecimiento del 22% en comparación con el mismo período.
Akasa Air inaugura la ruta directa Mumbai-Hanoi con cuatro vuelos semanales, reforzando la conectividad aérea y la cooperación entre Vietnam e India.
Hanoi presenta sus atractivos culturales, patrimoniales y gastronómicos en la Feria de Industrias Culturales y Turismo de China 2026 para atraer más visitantes chinos.
Vietnam busca desarrollar una economía nocturna con cultura, gastronomía, entretenimiento y servicios para prolongar la estancia y aumentar el gasto turístico.
El 2 de septiembre, Día Nacional de Vietnam, la casa ubicada en el número 48 de la calle Hang Ngang en Hanoi, lugar donde el Presidente Ho Chi Minh redactó la Declaración de Independencia que dio origen a la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, atrajo a numerosos residentes y visitantes nacionales e internacionales.
Vietnam apuesta por un turismo de calidad, sostenible y de alto valor agregado para convertirlo en un sector económico clave y nuevo motor de crecimiento.
Ciudad Ho Chi Minh, Quang Ninh y Tuyen Quang registraron un fuerte aumento de visitantes e ingresos turísticos durante las vacaciones del Día Nacional.
Tuyen Quang impulsa el turismo y las industrias culturales mediante la puesta en valor de su patrimonio, productos OCOP, tecnología y participación comunitaria.
La temporada de lluvias suele ser un periodo de baja actividad turística en Vietnam, ya que afecta a los viajes a playas e islas, zonas montañosas y destinos de ecoturismo al aire libre. Sin embargo, varias localidades están aprovechando las condiciones meteorológicas para diversificar su oferta, crear nuevas experiencias y atraer visitantes durante todo el año, sin descuidar la seguridad.
Quang Ninh recibió unos 250.000 turistas durante los dos primeros días del feriado por el Día Nacional de Vietnam, con un aumento interanual del 35% en visitantes y del 45% en ingresos turísticos, impulsado por sus atractivos naturales, culturales y una amplia programación de eventos.
Hanoi apuesta por festivales, patrimonio, aldeas artesanales y experiencias culturales para reducir la estacionalidad, prolongar las estancias y fidelizar a los visitantes.
La ruta costera DT.702, en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, ofrece un paisaje espectacular, con la cordillera de Nui Chua, cubierta de bosques, a un lado y las aguas cristalinas del mar bordeando los acantilados de piedra caliza al otro.
Vietnam cuenta con un amplio potencial para desarrollar un turismo sostenible y comunitario, aprovechando sus valores culturales, agrícolas y naturales.