Vietnam impulsa la cooperación con grandes grupos indios en energía e infraestructura

Nueva Delhi (VNA) – En el marco de su participación en la 18.ª Cumbre de los BRICS y de sus actividades bilaterales en India, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy reuniones con dirigentes de los grupos indios ACME y GMR, alentando a estas empresas a ampliar la cooperación y la inversión en Vietnam, especialmente en los sectores de energía limpia, infraestructura y aviación.



Al recibir a Sanjay Dhawan, vicepresidente de ACME, y a otros altos directivos del grupo, el jefe del Gobierno vietnamita destacó el potencial de cooperación con una de las empresas indias de referencia en energías renovables y desarrollo sostenible. ACME cuenta con más de 8 GW de proyectos de energía renovable en India y, aunque todavía no ha realizado proyectos de inversión directa de gran escala en Vietnam, ha firmado un acuerdo marco con una empresa vietnamita para el suministro a largo plazo de materias primas destinadas a la producción de acero verde.



Afirmó que Vietnam acoge con satisfacción la ampliación de las inversiones de grandes grupos indios con capacidad tecnológica, especialmente en sectores en los que India cuenta con fortalezas y Vietnam tiene una gran demanda, como la energía limpia, la industria verde, los nuevos materiales, las tecnologías avanzadas, las infraestructuras y la transformación digital, en línea con las orientaciones de Vietnam para atraer inversiones en la próxima etapa.



Señaló que Vietnam está implementando estrategias y planes nacionales de transición verde, que identifican las energías renovables y nuevas, el hidrógeno verde, las tecnologías de almacenamiento energético y las soluciones de reducción de emisiones como sectores prioritarios. Dijo que con su experiencia y capacidades, ACME cuenta todavía con un amplio margen para ampliar su cooperación en Vietnam.



Tras reconocer la orientación de ACME de construir una cadena de valor integrada que abarque desde las energías renovables y el hidrógeno verde hasta los materiales de bajas emisiones y la descarbonización industrial, el premier Le Minh Hung alentó al grupo a intensificar sus vínculos y cooperación con empresas vietnamitas para implementar soluciones de reducción de emisiones.



Informó que Vietnam prepara una reforma de la Ley de Inversiones con el objetivo de pasar de una política de atracción de inversiones extensiva a otra más selectiva, priorizando proyectos que utilicen tecnologías avanzadas, promuevan la innovación, generen valor añadido, tengan capacidad para integrarse en las cadenas de valor mundiales y contribuyan al proceso de transición verde.



El premier pidió al Grupo indio ACME estudiar la ampliación de su cooperación e inversiones en Vietnam y poner en marcha proyectos de gran escala, con alto valor añadido y conexión con los mercados regionales. De esta manera, el grupo contribuiría a que Vietnam no solo se convierta en un mercado para el consumo de productos verdes, sino también en un destino de inversión, una base de producción y un eslabón de las cadenas de valor regionales que cumpla con los estándares internacionales.



Asimismo, instó a ACME a estudiar inversiones en proyectos verdes y de energías renovables en Vietnam, intensificar la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos, así como conectar y desarrollar un ecosistema empresarial que contribuya a configurar una cadena de valor de la industria verde.



Al reafirmar que el Gobierno vietnamita acompañará y facilitará las condiciones para que las empresas con capacidad, tecnología y visión a largo plazo amplíen su cooperación e inversiones en el país, Le Minh Hung expresó su deseo de que ACME se convierta en una de las empresas indias pioneras en la ejecución de proyectos de cooperación emblemáticos, mediante la aplicación de nuevas tecnologías y una contribución práctica al fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre Vietnam e India.



Por su parte, Sanjay Dhawan expresó el deseo de ACME de impulsar una cooperación estratégica con Vietnam en el suministro de materias primas y el desarrollo de cadenas de valor. Agregó que el grupo también está interesado en estudiar oportunidades de inversión, transferencia de tecnología, cooperación comercial y desarrollo de proyectos de energía limpia en Vietnam.



El mismo día, el premier sostuvo encuentro con Grandhi Mallikarjuna Rao, presidente del grupo GMR, quien presentó una visión general de las actividades de GMR en los ámbitos del desarrollo y operación de aeropuertos, energía, transporte e infraestructura urbana, y señaló que el grupo está interesado en explorar oportunidades de cooperación e inversión en Vietnam, especialmente en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y el sector de la aviación.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe a Grandhi Mallikarjuna Rao, presidente del grupo GMR. (Fuente: VNA)





Informó que, en mayo de 2026, el grupo firmó memorandos de cooperación con varias empresas vietnamitas para estudiar posibilidades de colaboración en el desarrollo y operación de aeropuertos, servicios de consultoría, tecnología aeroportuaria y otros ámbitos relacionados. Expresó su deseo de seguir ampliando la cooperación y contribuir al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de Vietnam.



A su vez, Le Minh Hung afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con India y destacó que la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambos países, sustentada en una sólida confianza política y un amplio potencial de cooperación, ofrece condiciones favorables para que las empresas de ambas partes intensifiquen sus vínculos en los ámbitos de economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología y conectividad de infraestructura.



Valoró la experiencia de GMR en el desarrollo, operación y explotación de infraestructura aeroportuaria, y señaló que Vietnam considera el desarrollo de este sector una de sus prioridades para fortalecer la conectividad internacional, impulsar el comercio y el turismo y atraer inversiones. Vietnam prevé desarrollar una red de 36 aeropuertos para 2030 y continuar ampliándola hasta 2050.



Acogió con satisfacción los esfuerzos de GMR por reforzar sus vínculos y explorar oportunidades de cooperación con socios vietnamitas, y pidió al grupo estudiar su participación en proyectos adecuados relacionados con el desarrollo y operación de aeropuertos, ciudades aeroportuarias, explotación comercial, ecosistemas de servicios de aviación, transformación digital y tecnología aeroportuaria. Asimismo, lo instó a compartir experiencias, transferir tecnología y contribuir a la formación de recursos humanos para Vietnam.



El premier afirmó que el Gobierno vietnamita seguirá creando condiciones favorables para que las empresas extranjeras con capacidad y experiencia cooperen e inviertan de manera eficiente y a largo plazo en Vietnam, sobre la base del cumplimiento de la legislación, la armonización de intereses y la generación de beneficios concretos para todas las partes./.